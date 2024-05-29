Словник геймера: хто такий "нуб" та до чого тут війна у В'єтнамі

Дізнайтеся про те хто такі "нуби" у геймерському світі та чому цей термін своїм походженням серед іншого несподівано завдячує війні у В'єтнамі.

Геймерський сленг давно ввійшов у повсякденне життя та окремі терміни на кшталт слова "нуб" є знайомими не лише фанатам відеоігор.

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Одначе, що ж означають ці загадкові три літери та звідки пішов цей вираз? Games 24 пропонує вам про це довідатися.

Що означає слово "нуб"?

У геймерських колах саме цим словом, до того ж доволі лагідно, називають гравця, який ще не має достатньо досвіду, знань чи навичок, необхідних для успішної гри.

Або ж просто того, хто "відстає" в елементарних основах ігрового процесу.

Коли ти "нуб", але друзі приведуть тебе до перемоги / Фото з Reddit

Приклади вживання

Припустимо ви з товаришем удвох граєте в Call of Duty: Warzone 2, але він постійно визирає у вікно в повен зріст та ловить ворожу кулю.

Юзернейм, не будь нубом! Підходь до вікна навпочіпки, – цілком резонно можете йому заявити.

Якщо ж говорити про повсякденне життя, то використовувати цей термін можна у величезній кількості ситуацій.

Ти що нуб? Всі знають, що чим більше ковбаси на бутерброді, тим смачніше!, – саме так, навіть у таких.

Звідки походить термін?

Вельми цікавим є походження цього короткого терміна.

Виник він від слова "newbie", яке походить від сленгового варіанту фрази "new boy" (новий хлопець).

Оксфордський словник англійської мови визначає "newbie" як "недосвідченого новачка у певній діяльності".

Відповідно до книги "A Dictionary of Soldier Talk" авторства Джона Роберта Елтінга, цей термін використовувався серед військ США під час війни у ​​В'єтнамі для опису новоприбулих у підрозділ.

Вперше в Інтернеті, якщо вірити порталу KnowYourMeme, слово з'явилося 1980-х роках на одному з технічних форумів comp.sys.mac.

Чи будемо ми ігнорувати "newbie" (новачків), як хтось запропонував нам ігнорувати не програмістів?, – написала в обговоренні користувачка Барбара Дайкер.

У 1990-х роках почав набирати популярності альтернативний варіант написання терміну – noob або ж n00b.

Як вважається, в обіг його ввели члени хакерського колективу "Cult of the Dead Cow". Вони думали, що заміна букв символами та навмисне неправильне написання слів допоможе замаскувати повідомлення від влади та запобігти цензурі на форумах.

Оскільки хакери та віртуальні розваги тісно пов'язані, слово почало ширитися спільнотою хардкорних геймерів та добре прижилося в змагальних іграх на кшталт Counter Strike, Quake тощо. А все інше уже історія.