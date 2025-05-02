Магія Гаррі Поттера давно вийшла за межі сторінок книг і екранів кінотеатрів – сьогодні вона живе й у відеоіграх, карткових розвагах, інтерактивних проєктах в інтернеті тощо. Цей світ продовжує розвиватися, адже щоразу з'являються нові інтерпретації знайомої історії, а фанати мають дедалі більше можливостей зануритись у світ магії, пише 24 Канал.

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Harry Potter: Magic Awakened

Після дебюту в Китаї та Тайвані у червні 2023 року, Harry Potter: Magic Awakened досить швидко дісталась до решти світу. "Пробудження магії" – це більш ніж пристойна мобільна гра, яка містить чимало приємних великодок, які, ймовірно, оцінять затяті фанати. У грі, події якої розгортаються після подій книг (і фільмів), гравці стають на місце нового учня, який опинився в Гоґвортсі. Історія, яка все ще розвивається, поступово проходить через роки навчання протагоніста в школі.

Magic Awakened поєднує в собі кілька різних жанрів та ідей. Гра надає перевагу багатокористувацькій грі, як у формі кооперативу, так і у формі PvP. Останнє відбувається у вигляді дуелей, побудованих на картковій бойовій системі, яка працює досить добре, і ці бої, як правило, стратегічні та захопливі. Гравці складають колоди з різноманітними заклинаннями та знаннями про світ "Гаррі Поттера". Поза битвами гравці можуть досліджувати Гоґвортс та його околиці, виконуючи квести, хоча багато з яких є досить банальними.

Як безкоштовна гра, Magic Awakened, очевидно, є монетизованою, але гравці, які не платять, все одно можуть розважитися.

Дивіться трейлер Harry Potter: Magic Awakened: відео

Колекція ігор LEGO Harry Potter

Ігри в стилі конструктора LEGO з якоїсь причини є шалено популярними, а тому не дивно, що така відома франшиза, як "Гаррі Поттер", також має своїх представників у цьому жанрі. Загалом існує дві гри, які входять до набору LEGO Harry Potter Collection. Перша гра дозволяє зануритися в історію чотирьох років навчання в магічній школі, тоді як друга охоплює три останні.

Як і більшість інших проєктів у цьому стилі, LEGO Harry Potter дає вам безліч деталей, головоломок і веселих місій. Тут чудово пророблена механіка чаклування, приємне зображення чарівного світу, а також смішні жарти. Багато в чому вони дуже схожі на ранні ігри про Гаррі Поттера від EA. Для кожного фаната ігор LEGO або фаната "Гаррі Поттера", колекція є ідеальним доповненням до бібліотеки ігор.

Дивіться трейлер LEGO Harry Potter Collection: відео

Класичні ігри Harry Potter від EA Games

Найбільш очевидними кандидатами на повернення до магічного світу, звісно ж, є вісім ігор від Electronic Arts, кожна з яких розповідає про окремий рік навчання Гаррі Поттера у Гоґвортсі. Остання книга, як і фільм, розділені на дві окремі гри.

Насправді кожна цих ігор заслуговує на окрему згадку й розмову, хоча не всі були добре сприйняті фанатами. Наприклад, "Кубок вогню" розчарував користувачів, оскільки пропонував абсолютно неадекватну систему управління, в якій камера жила своїм власним життям. Крім того, це була перша гра, яка відібрала у нас можливість вільного дослідження замку улюблену особливість попередніх ігор, яка стала ключем до їхнього успіху. Натомість ми отримали серію рівнів, орієнтованих на дію.

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 Game Trailer: відео

Harry Potter: Quidditch Champions

Чемпіони Квіддичу – це одна з найновіших ігор у всесвіті. Вона фактично складається з двох частин – мультиплеєра для багатокористувацьких змагань, включаючи режим 6x6, а також самостійної гри, де вам запропонують завершити три кубки, граючи за безліч команд.

Сюжет тут практично відсутній, тож не варто сподіватися на якісь лорні моменти. Гравці також зазначали, що гра досить проста, а ШІ починає кидати виклик лише на найвищому рівні складності.

Harry Potter: Quidditch Champions: трейлер

Hogwarts Legacy

Нарешті, король усього балу – Hogwarts Legacy. Ця гра є головним претендентом на звання найкращої гри у всесвіті Гаррі Поттера, хоч і має багато своїх недоліків. Проєкт Avalanche пропонує найбільш захоплююче і чарівне зображення Гоґвортсу, і це, мабуть, перша гра, яка дійсно передає магію цього місця. Величезним замком можна блукати годинами, вивчаючи всі секретні кімнати, коридори, шафи й каміни. Не менш цікавим є й світ за стінами замку.

Гравці відзначили чудову систему бою, можливості комбінування заклинань, неймовірний дизайн оточення, в який хочеться повертатися раз за разом, величезні можливості розбудови Кімнати на вимогу, систему покращень і навичок, розведення тварин, велику кількість предметів та інше. А ще тут є зміна пори року, тому ви можете насолодитися і Гелловіном, і Різдвом в усій їхній гоґвортській красі.

Історія розгортається у вісімнадцятому столітті, задовго до подій книжок та фільмів, але досконало відтворює легенду всесвіту. Водночас гра розширює горизонти, додаючи свої власні елементи – нову особливу магію, невідомі раніше підземелля під Гоґвортсом та інше.

Гра останній рік постійно перебуває на знижках, тому ви легко можете вихопити її за трохи більше, ніж 300 гривень, які будуть чи не найкращим придбанням.

Дивіться трейлер Hogwarts Legacy: відео