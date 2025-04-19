Як підготуватися до релізу GTA 6 – 5 порад для кожного геймера

Хоча остаточна дата релізу Grand Theft Auto 6 ще навіть не відома, починати готуватися до виходу цієї епохальної гри потрібно вже зараз. Кілька порад про те, як це зробити – у матеріалі.

День виходу GTA 6 іще доволі далеко, але ми радимо підготуватися до нього як слід, адже коли Rockstar нарешті "викотить" довгоочікувану гру – треба бути у всеозброєнні, повідомляє 24 Канал.

Цікаво GTA 6 вже доступна до передзамовлення, але лише в одній країні світу

Відкладіть гроші. Багато.

Численні чутки про ціну GTA 6 не залишають сумнівів, що її реліз стане новою сторінкою у ціноутворенні ігрової індустрії. Якщо Nintendo з виходом Switch 2 дозволяють собі підіймати ціни на ексклюзиви, то 100 доларів за свіженьку гру Rockstar цілком можуть виявитися реальністю.

Отож, аби трохи легше пережити цей "фінансовий удар", радимо почати відкладати ранкову каву як на донат для ЗСУ, так і паралельно на GTA 6.

Врешті, це буде не просто гра, а справжня інвестиція в майбутнє. Як мінімум – у розваги на кілька місяців, а то й років наперед.

Оновіть свій "калькулятор"

Реалії такі, що GTA 6 – це не San Andreas і навряд бодай запуститься на старенькому ноуті.

Якщо хочете мати можливість помилуватися віртуальним аналогом Маямі, чи то пак Vice City 2.0 – доведеться оновити залізо. Звісно, з огляду на традицію Rockstar випускати ігри спершу на консолях, фаворитами для додавання у ваш "вішліст" мають стати PS5 Pro або Xbox Series X.

Водночас власники ПК можуть повернутися до попереднього пункту та за час відсутності гри на платформі відкласти ще трохи грошенят на апгрейд аби бути готовими, коли настане час X.

Освіжіть пам'ять

Хоча частини Grand Theft Auto не пов'язані між собою сюжетом, кожна з них варта того аби повернутися.

Напевно, найвідоміший мем з GTA / Фото Rockstar

Пройшовши їх, ви краще зрозумієте ймовірні "великодки" у шістці та зможете по-новому оцінити той технологічний прогрес, який з роками відбувся у індустрії.

Особливо варто освіжити у пам'яті легендарну Vice City аби потім порівняти відоме містечко з новим аналогом з GTA 6.

Learn some English, mate

На превеликий жаль, нова частина культової франшизи навряд ощасливить нас українською локалізацією.

Отож, якщо вас цікавить дещо більше, ніж просто поїздити та постріляти – доведеться підтягнути англійську.

Розвантажте календар

Буде вельми неприємно, коли всі навколо гратимуть в найочікуванішу гру десятиліття, а у вас горітимуть дедлайни чи виникнуть якісь інші невідкладні справи. Тож зробіть по-максимуму заздалегідь, а як тільки дізнаєтесь дату релізу гри – взагалі беріть відпустку.

А ще обов'язково напишіть прощальний пост в соцмережах – GTA 6 точно поглине вас надовго.

І при цьому всьому, пам'ятайте головне: реліз нової Grand Theft Auto – це епохальна культурна подія, яка, можливо, стане найгучнішою в історії ігрової індустрії.

Так що все ж варто підготуватися до неї заздалегідь, щоб у день релізу не бігати в паніці по магазинах і не писати в соцмережах: "А чому в мене не запускається GTA 6?!"