Спін-офф The Elder Scrolls приховував секрет розробників майже три десятиліття

У культовій The Elder Scrolls досі знаходять секрети, які чекали на розкриття майже три десятиліття. Фахівці розшифрували таємничу великодку в спін-оффі Battlespire 1997 року випуску.

Затятих шанувальників всесвіту "Древніх сувоїв" десятиліттями мучила великодка з маловідомої гри, і нарешті вона стала відомою для всіх, повідомляє gamesradar+.

Як активувати таємне фото розробників

Спін-офф An Elder Scrolls Legend: Battlespire вийшов у 1997 році як лінійний данжен-кроулер у всесвіті The Elder Scrolls. Гра зберігала складну рольову систему та бойову механіку Arena й Daggerfall, але переносила події у замкнений простір вежі.

Реліз отримав стримані оцінки критиків і разом із грою Redguard призвів до тимчасового фінансового спаду компанії Bethesda.

Разом з тим у грі майже 30 років залишався нерозгаданий секрет. Увесь цей час ігрова спільнота знала про існування зображення TEAMPIX.bsi у файлах гри. Проте протягом довгих років жоден гравець не міг зрозуміти, яка саме комбінація клавіш запускає цей секрет у грі.

Розгадка з'явилася завдяки нью-йоркському Національному музею ігор, який отримав архів особистих паперів Джуліана Лефея – керівника розробки Battlespire та одного з ключових творців франшизи The Elder Scrolls.

Досліджуючи документи, фахівці виявили точну інструкцію для активації секретного екрана.

Виявилося, що для відображення великодки гравець має запустити гру, затиснути на клавіатурі цифру 1 і одночасно ввести слово "SPIRE".

За умови, що ці літери не прив'язані до інших ігрових дій, на екрані з'являється раритетна фотографія команди розробників із підписом "Battlespire Rules!" та іменами членів команди.

Демонстрація великодки: дивіться відео

On the eve of Bethesda's 40th Anniversary, a sneak peek at The Strong Museum's Julian LeFay papers looks at an Easter egg from An Elder Scrolls Legend: Battlespire that has remained undiscovered for over 29 years.



[image or embed] — Andrew Borman (@borman.bsky.social) 2 листопада 2026 р. о 22:34

Отож один з найбільших секретів TES розгадано. Ще й напередодні ймовірного офіційного анонсу TES 6: Sentinel, який, як впевнені геймери, відбудеться вже 15 листопада.