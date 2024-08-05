Словник геймера: що таке "АОЕ" та чому це не має стосунку до тюремного жаргону
Досліджуючи геймерський сленг, спробуємо розібратися що означає термін "АОЕ", звідки він походить та чому його не варто плутати зі співзвучним жаргонізмом.
Не варто плутати термін "АОЕ" з тюремним жаргонізмом "АУЕ", адже хоча ці терміни відрізняються всього лиш на одну літеру, їхнє значення кардинально різне. Що ж таке "АОЕ", розповість Games 24.
Цікаво 5-річний геймер здивував шанувальників Stardew Valley, знайшовши механіку, про яку ті не знали
Що означає "АОЕ"?
"AOE" – це акронім, який походить від англійського словосполучення Area of Effect (область дії).
У відеоіграх цей термін позначає дії або атаки, що впливають на певну область, завдаючи шкоди або надаючи ефекти всім ворогам, союзникам чи об'єктам у її межах.
Коли бос вдало використав АОЕ, а вся ваша група заливається зіллями зцілення / Фото з Reddit
Це може бути вибух, магічне закляття, здібність персонажа або будь-який інший, в тому числі позитивний ефект, який охоплює не одну, а одночасно кілька цілей в визначених межах.
Приклади вживання
Найчастіше це слово можна почути від фанатів багатокористувацьких та фентезійних відеоігор.
Ми майже здолали того боса, але потім він використав своє АОЕ і вбив усю нашу групу!, – скаже вам фанат WoW після невдалого рейду.
В повсякденному житті вигадати використання цьому терміну важко, але можливо.
До прикладу, якщо в дощовий день машина обляпала усіх, хто стояв на зупинці, то це цілком можна назвати "АОЕ".
Звідки походить термін?
Термін виник з настільних рольових ігор, таких як Dungeons & Dragons, де він так само використовувався для опису заклять і ефектів, що впливають на певну площу на ігровому полі.
Коли ці механіки почали впроваджуватись у відеоігри, особливо в RPG та стратегії, то й "AOE" теж перекочувало до відеоігрової термінології.