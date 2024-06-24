Словник геймера: що таке FPS та чому вони такі важливі

Продовжуємо вивчати геймерський сленг і цього разу дізнаємося що означає термін FPS та чому ці три літери дуже важливі для кожного шанувальника відеоігор.

Якщо ви запитаєте пересічного геймера про те, що найважливіше для комфортної гри – більшість відповість "високий FPS". Про те, що ж означає ця абревіатура та чому це так важливо, розповість Games 24.

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Що означає FPS?

FPS або ж ФПС – це скорочення фрази "frames per second", яку можна перекласти як "кадри в секунду".

У загальному це кількість кадрів, які відтворюються за одну секунду в відео чи грі. ФПС – є важливим показником плавності та якості ігрового процесу, адже чим вища їх кількість – тим плавніший та приємніший рух на екрані.

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Приклади вживання

Деякі експерти стверджують , що людське око здатне бачити лише від 30 до 60 ФПС, але геймери вважають, що це лишень міф і "прийнятною" кількістю для комфортної гри є мінімум 60 ФПС.

Elden Ring занадто вимоглива, у мене в ній максимум 10 ФПС, – може поскаржитися вам друг з не надто продуктивним ПК.

Щодо повсякденного життя, то застосування терміну придумати вельми важко. Однак, якщо у вас раптом закрутилася голова і світ на кілька секунд став повільнішим, то це слушний момент аби сказати:

Воу, щось так запаморочилося в голові, ніби у мене різко впали ФПС.

Звідки походить термін?

Термін насправді зародився ще у часи німого кінематографу, коли фільми знімалися з частотою кадрів від 16 до 24 ФПС.

Надалі цей показник продуктивності набув ширшого вжитку з розвитком комп'ютерної графіки та відеоігор. Ранні проєкти індустрії віртуальних розваг мали дуже низьку кількість кадрів на секунду через обмеженість апаратного забезпечення.

З розвитком технологій і збільшенням потужностей, максимально допустимий ФПС невпинно зростав, що дозволило робити ігри більш плавними та реалістичними.