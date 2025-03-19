Суміш STALKER та Fallout: чого очікувати від гри Atomfall

Якраз для тих, хто вже встиг пройти STALKER 2, зовсім скоро відбудеться реліз Atomfall – гри, що пропонує дослідити мальовничий регіон північної Англії, що постраждав від ядерної катастрофи.

Шалене поєднання жанрів від студії, яка створила франшизу Sniper Elite, вийде вже зовсім незабаром. Що очікує на геймерів в Atomfall, розповість 24 Канал.

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Для фанатів постапокаліпсису та виживання

Rebellion Developments вже невдовзі подарують світу свою нову гру – Atomfall.

Амбітна гра запропонує геймерам дослідити Північну Англію 1960-их років після ядерної катастрофи. Події відбуваються в графстві Камбрія через п'ять років після реального інциденту "Windscale", що мав місце у 1957 році та вважається найстрашнішою ядерною аварією в історії Великої Британії.

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Гравцю належатиме з'ясувати, що ж сталося насправді, а на шляху йому зустрічатимуться дивакуваті місцеві жителі, жорстокі культисти та інші небезпеки, що приховує цей край.

Попри очевидну схожість зі STALKER, який як виявилося обожнює Ґейб Ньюелл, та Fallout, розробники обіцяють, що гра матиме більший акцент саме на детективних елементах.

Трейлер гри – дивіться відео

Реліз Atomfall відбудеться 27 березня 2025 року, але власники передзамовлення Deluxe Edition зможуть потрапити в гру раніше на три дні – 24 березня.

Проєкт вийде на платформах PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S і ПК, а також матиме підтримку Steam Deck. Окрім того, гра стане частиною Xbox Game Pass у перший же день релізу.