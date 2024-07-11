Наймають як скажені – з'явилися перші деталі розробки нової частини BioShock

2K почали шаленими темпами наймати на роботу людей для створення нової частини BioShock, а опис вакансій викрив перші подробиці про довгоочікувану гру.

Студія Cloud Chamber має понад 30 відкритих вакансій на які шукають людей для роботи над продовженням популярної серії відеоігор BioShock, повідомляє Games 24.

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Що відомо про наступний BioShock

Завдяки інформації з опису вакантних посад та іншим свідченням в інтернеті, вдалося виокремити кілька цікавих деталей про майбутній проєкт.

Гру вочевидь розробляють на Unreal Engine 5.

Події BioShock 4 відбуватимуться в "новому фантастичному світі" у 1960-х роках, а локацією стане вигадане антарктичне місто під назвою Бореаліс.

На відміну від попередніх частин, цього разу на геймерів чекатиме масштабний відкритий світ, сповнений "історій, орієнтованих на персонажів", а також основних та другорядних місій.

Проєкт включатиме системи "міського натовпу" та "системної племінної екології інколи ворожого ШІ", що б це не означало.

У процесі розробки ігри зазвичай проходять кілька ітерацій, тож першочерговий концепт може суттєво відрізнятися від релізної версії, тому наразі вся ця інформація про BioShock 4 не є остаточною.

Одначе, видається очевидним, що в Cloud Chamber налаштовані використати новий підхід та зробити наступну частину культової серії набагато масштабнішою за попередниць.