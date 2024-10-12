Off the Grid – нова королівська битва від українських розробників стала хітом на Twitch

Розробники з Gunzilla Games представили ранню версію гри Off the Grid – унікальної королівської битви у кіберпанковому сетингу. Проєкт в короткий час здобув велику популярність на Twitch.

Українсько-німецька студія оголосила про вихід амбітного кіберпанкового шутера у ранній доступ. Проєкт уже встиг сподобатися величезній кількості геймерів, інформує Games 24.

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Про що гра?

Off the Grid взяла все краще від жанрів королівської битви та лутер-шутерів та поєднала це у цікавому кіберпанковому сетингу, в якому навіть знайшлося місце локації з назвою "Маленький Київ".

Особливістю гри є те, що розробники спробували реалізувати у ній концепцію "справжнього володіння" внутрішньоігровими предметами, якими геймери можуть торгувати у реальному житті за допомогою технології блокчейну.

Шутер вийшов у ранньому доступі на ПК (Epic Games Store) та PlayStation 5 та є безкоштовним, хоча власникам консолі від Sony пропонують купити спеціальну підписку аби отримати доступ до "продажу предметів на торговому майданчику".

Наразі в грі доступний режим "королівська битва", розрахований на 150 гравців. Розробники обіцяють, що з часом у грі з'явиться окрема сюжетна кампанія та інші кооперативні можливості.

Трейлер гри – дивіться ролик

Популярність на Twitch

У відкритому доступі гра перебуває дуже короткий час, але згідно з даними порталу twitchtracker, вона встигла стати справжнім хітом на стримінговій платформі.

Всього лише за кілька днів геймери витратили понад 1,7 мільйона годин на перегляд трансляцій по Off the Grid, а пікова кількість одночасних глядачів склала 154 440 осіб.

Гру транслювали 493 стримери, серед яких такі популярні контент-мейкери як Shroud та інші.