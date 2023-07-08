Щоб трішки розслабитися: найкращі 10 мобільних симуляторів

Ігри-симулятори для мобільних телефонів популярні, оскільки вони пропонують портативні, захопливі ігрові симулятори в будь-який зручний час. Ігри-симулятори охоплюють майже все: від симуляції життя мера міста до повсякденної діяльності козла.

Є багато причин, чому багато гравців люблять ігри-симулятори. Незалежно від того, чи то їхній реалістичний досвід, контроль і креативність, можливість розслабитися й досліджувати новий світ чи почуття досягнень і прогресу.

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Найкращі мобільні ігри-симулятори