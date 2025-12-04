Поки деякі студії скорочують штат та перебудовують свої процеси під використання ШІ, інші навпаки вигадують методи, які б дозволили перевірити кандидатів на роботу на чесність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Automaton.

Цікаво Важко повірити очам: 4 гри з максимально реалістичною графікою

Японські розробники перевіряють працівників на використання ШІ?

Використання штучного інтелекту при створенні різноманітних медіафайлів стає справжньою проблемою у Японії.

Як повідомив новинний портал Daily Shinko, цьогоріч у країні скасували один з відомих мистецьких конкурсів, що проводився понад 20 років поспіль. Зробили це оскільки стало практично неможливо визначити, які роботи були справжніми творами від митців, а які згенеровані штучним інтелектом.

Цю новину прокоментував один з провідних дизайнерів не названої японської геймдев студії.

За його словами, саме з цієї причини у компанії вигадали нововведення: кожен, хто претендує на посаду в галузі мистецтва, має створити щось просто під час співбесіди, а не як раніше, подавати портфоліо з попередніми прикладами своїх робіт.

Багато людей запевняють, що твори мистецтва, створені штучним інтелектом, є їхнім власним творінням. Ми навіть наймали таких людей, але виявили, що вони непродуктивні, що призвело до проблем в подальшій роботі,

– заявив розробник, який назвався Містер B.

Як розповів ігророб, до таких "інновацій" вдається все більше студій. Хоча сам він не є категоричним противником використання ШІ.

На думку Містера В., генеративний штучний інтелект можна використовувати лише як один з доступних інструментів, але він ніколи не зможе замінити насправді креативного та здібного спеціаліста.

ШІ в ігровій індустрії: що відомо?