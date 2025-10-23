Протестувати смаки найпопулярніших мовленнєвих моделей в українських відеоіграх виявилося цікавою витівкою, адже всі вони одноголосно обрали за улюблену одну й ту ж гру, проте описали її по різному повідомляє 24 Канал.

Найкраща українська гра за версією ШІ?

Отож, ми обрали кілька популярних ШІ асистентів: ChatGPT, Gemini, Grok та Claude і сформували їм запит.

У ньому ми попросили "штучку-інтелект" вибрати серед реально існуючих українських відеоігор свою фаворитку та коротко розповісти нам про неї, не розкриваючи назву, але натомість приправивши опис гумором.

Що ж з цього вийшло? Немає сенсу тягнути інтригу, адже усі ШІ зупинили свій вибір на серії STALKER, вочевидь орієнтуючись на успіх сиквелу.

Одначе, найцікавішим з цього досвіду стали саме феєричні описи гри.

Тут мутанти пруть на тебе, як гості на безплатний борщ, аномалії мерехтять, ніби твоя бабуся забула вимкнути телевізор у 90-х, і раптом – бац! Ти хапаєш артефакт, який обіцяє вічне щастя, а натомість дає тільки радіацію в штанях і галюцинації про танцюючих поросят,

– так описав творіння GSC Game World Grok.

На додачу ШІ від Ілона Маска порівняв місцевих псевдособак з "шматками недоїденого шашлику" та розповів за що ж йому приглянувся світ Зони:

Я обожнюю її за той адреналін, коли серце калатає, як барабан на весіллі, а ти думаєш: "Ну, хай там що, зате не нудно, як у черговому симуляторі ферми".

Своєю чергою Claude саркастично назвав проєкт "українським курортом" та у своєму описі більше акцентував на депресивності ситуації в якій опинився протагоніст.

Ваша зброя ламається частіше, ніж обіцянки політиків. Ви носите з собою стільки бинтів і аптечок, що могли б відкрити мобільну лікарню. А головна валюта – це не гроші, а консерви "Радість туриста", які смакують як підошва черевика, але зате не світяться в темряві!,

– написав він.

Схожий висновок зробив і ChatGPT, який негласно порушив доволі філософське питання: чому ж геймери повертаються до цієї похмурої забавки.

Світ цієї гри одночасно величний і безнадійний – ти бачиш красу природи, поки тебе не з'їдає якась тринога потвора або не прибиває гроза з блискавками. Але все одно повертаєшся. Бо хтось же має знайти той легендарний артефакт і принести його чуваку, який дасть за нього 200 купонів і зіпсований АК,

– зазначив GPT.

Натомість Gemini виявився доволі серйозним і меркантильним. У своєму описі він багато слів приділив економіці STALKER.

Економіка в цій грі працює за принципом базару у Прип'яті: тут тобі і батон ковбаси, і високотехнологічна зброя, і дивні предмети, які світяться в темноті. А ваш інвентар постійно забитий мотлохом, який ви "на всяк випадок" підібрали,

– заявив ШІ від Google.

Одначе, без жартів нас він теж не залишив:

Це гра про виживання, де найстрашніший ворог – не мутант, а порожній гаманець і необхідність бігти через три локації, щоб продати дві консервних банки.

Особисто нам найбільше сподобався опис STALKER, який сформував Grok, але зрештою в кожного на цей рахунок може бути власна думка, адже для цього не потрібен штучний інтелект.