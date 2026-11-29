Гравці Grand Theft Auto VI отримали новий цифровий інструмент, який перетворює дослідження віртуального світу на справжнє полювання за модою.

Ентузіасти запустили спеціальну веб-платформу, де кожен може ділитися власними образами для головних героїв, повідомляє 24 Канал.

Як працює новий фанатський сервіс

Сайт під назвою gtafits.com розробив ентузіаст із ніком squishguin через тиждень після релізу гри, щоб полегшити пошук стильних речей у межах ігрового світу.

Платформа функціонує як повноцінна соціальна мережа для шопоголіків у Вайс-Сіті, де геймери вже опублікували сотні знімків екрана з варіантами нарядів для Джейсона та Люсії.

Учасники спільноти оцінюють чужі збірки вподобайками, шукають натхнення та формують власні каталоги стилю. Кожен образ містить детальний розбір: перелік одягу, взуття, аксесуарів, зачісок і татуювань.

Приклад образу / Фото користувача Breadboxx

Розробники з Rockstar Games приділили колосальну увагу деталізації гардеробу та розкидали торговельні точки по всій території штату Леоніда. Попри велику кількість магазинів у грі, новий портал допомагає знайти необхідну річ за лічені секунди за допомогою зручних підказок.

Для кожного елемента одягу сервіс вказує його вартість у грі та позначає точне розташування потрібного магазину на карті.

Це вельми полегшує життя, людям які хочуть аби їх герої виглядали стильно, але не мають часу на самостійний підбір "аутфітів".

Тимпаче, у Леоніді в геймерів й так вистачає справ, адже усі хочуть дійти до кінцівки аби на власні очі побачити секретне камео з культовим героєм серії.