Fortnite дозволить вам створити NPC зі штучним інтелектом, які реагуватимуть на зміни

Компанія Epic Games презентувала інструмент, що перетворює звичайних ігрових персонажів на повноцінних співрозмовників. Завдяки інтеграції передових моделей штучного інтелекту, гравці зможуть спілкуватися з NPC за допомогою власного голосу, отримуючи миттєві та змістовні відповіді.

Як ШІ змінить ігровий процес у Fortnite?

Нова функція, що отримала назву "Conversations" (Розмови), раніше була відома розробникам під назвою "Persona device". Вона кардинально відрізняється від традиційних систем діалогів, де гравцеві доводиться вибирати відповіді з готового списку. Тепер взаємодія відбувається в реальному часі через мікрофон гравця. Це означає, що замість читання заздалегідь написаного тексту, користувач може просто розмовляти з віртуальним персонажем, як з реальною людиною, пише Dexerto.

Технологічним "мозком" системи стала модель Gemini 1.5 Flash-Lite від Google. Вона відповідає за обробку голосового вводу, генерацію тексту та визначення реакції персонажа на слова гравця. Для того, щоб перетворити згенерований текст на живу мову, використовується технологія від ElevenLabs.

Для творців контенту в Unreal Editor для Fortnite (UEFN) процес налаштування виглядає напрочуд простим. Щоб задати характер, знання та тон голосу персонажа, достатньо написати лише близько 20 рядків базового тексту.

Це не просто розмовна забавка без мети

Ці персонажі зі штучним інтелектом не є просто вдосконаленими чат-ботами. Вони мають здатність запам'ятовувати події, що відбулися під час ігрової сесії, та приймати рішення, які безпосередньо впливають на геймплей.

Наприклад, гравець може спробувати переконати віртуального охоронця пропустити його на закриту територію або домовитися про доступ до турніру, довівши свою гідність, пояснює офіційна заява на сайті Fortnite. Якщо переговори пройдуть успішно, система автоматично відчинить ворота або запустить необхідну ігрову подію. Крім того, такі NPC можуть виконувати роль адаптивних коментаторів, які підлаштовуються під стиль гри та успіхи користувача.

Витоки цієї технології можна простежити до демонстраційної версії з Дартом Вейдером, яка свого часу викликала чималий резонанс. Тоді використання подібних систем призвело до скарг від профспілки акторів SAG-AFTRA щодо недобросовісної трудової практики Epic Games. Проте компанія вирішила продовжити розвиток цього напрямку, передавши інструменти безпосередньо до рук авторів контенту.

Про безпеку не забули

Важливим аспектом впровадження є безпека. Epic Games встановила суворі обмеження: заборонено створювати персонажів, які надають медичні чи психологічні консультації, імітують романтичні стосунки або намагаються обійти контентні фільтри. Компанія також офіційно підтвердила, що не зберігає жодних аудіозаписів голосів гравців, що має заспокоїти тих, хто переймається конфіденційністю даних.

Чи відома дата запуску

На даний момент функція перебуває в експериментальному статусі. Це означає, що хоча розробники вже можуть тестувати її в Unreal Editor для Fortnite, публікація ігрових карт із такими розумними персонажами поки що неможлива.

Представники Epic Games зазначають, що наразі немає чіткого графіка переходу технології у стадію бета-тестування.