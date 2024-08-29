Google представила ШІ GameNGen, який може створювати ігри, але поки що відтворює лише Doom

Компанія Google представила GameNGen – ігровий рушій на основі нейронних моделей, призначений для створення ігор, таких як Doom. Ця нова технологія вперше дозволила запустити легендарний шутер Doom від id Software з використанням декількох генеративних нейронних мереж.

GameNGen, розроблений командою колишніх і нинішніх співробітників Google Research і Google DeepMind, – це передовий ігровий рушій, здатний створювати складні інтерактивні сцени з високоякісними візуальними ефектами.

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Примітно, що GameNGen може імітувати ігровий процес Doom зі швидкістю 20 кадрів в секунду, зберігаючи при цьому пікове співвідношення сигнал/шум 29,4, що можна порівняти з якістю стиснення JPEG з втратами.

Як працює GameNGen

Процес створення GameNGen включав двоетапне навчання. Спочатку ШІ-агент проходив сесії гри Doom, кожна з яких ретельно записувалася. На другому етапі модель дифузії навчалася генерувати наступний кадр на основі послідовності попередніх кадрів і вхідних команд гравця.

По суті, GameNGen не створює гру з нуля; натомість він відтворює те, чого навчився із записаних сесій. Потім нейронна модель генерує послідовність кадрів, яка еволюціонує відповідно до взаємодій гравця.

Doom створений GameNGen: дивіться відео

Обмеження та потенціал

Попри свої революційні можливості, GameNGen все ще перебуває на ранніх стадіях розвитку і має ряд обмежень. Одним із суттєвих недоліків є дуже короткий проміжок пам'яті, який триває трохи більш як три секунди.

Крім того, існують помітні відмінності в поведінці між ШІ-агентом під час тренування та діями реального гравця. Ці проблеми свідчать про те, що хоча GameNGen є багатообіцяючою розробкою, вона далека від досконалості.

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Це вже майбутнє розробки ігор?

Творці GameNGen оптимістично налаштовані щодо майбутнього застосування цієї технології. Вони передбачають, що з подальшим розвитком рушії на основі нейронних моделей, такі як GameNGen, зможуть значно знизити вартість і складність виробництва відеоігор.

Роблячи процес більш доступним, ці розробки можуть здійснити революцію в ігровій індустрії, відкриваючи нові можливості як для розробників, так і для гравців.