Шутер, стратегія та сиквел: Electronic Arts анонсувала три відеогри у всесвіті "Зоряних війн"

Компанія Electronic Arts анонсувала, що працює над трьома іграми за мотивами "Зоряних війн". Йдеться про шутер від першої особи, стратегію та сиквел Jedi: Fallen Order.

У мережі вже неодноразово з'являлася інформація про те, що компанія Electronic Arts працює над новими іграми у всесвіті "Зоряних війн". Наприклад, авторитетний інсайдер Том Хендерсон стверджував, що йдеться про два повноцінних проєкти.

Щоправда, виявилося, що студія Lucasfilm та компанія Electronic Arts працюють одразу над трьома новими відеоіграми. Саме такою інформацією поділилися представники останньої на своєму офіційному сайті.

В анонсі сказано, що розробка цих проєктів вже стартувала, а керує цим процесом студія Respawn Entertainment (Titanfall та Apex Legends). Варто зазначити, що представники Electronic Arts поділилися лише загальною інформацією про нові відеоігри за мотивами "Зоряних війн", а також поки не називали навіть приблизних дат виходу.

Згідно з офіційними даними, частина студії Respawn Entertainment зараз працює над продовженням Star Wars Jedi: Fallen Order. Також відомо, що за розробку сиквелу відповідає Стіг Асмуссен – геймдизайнер першої частини.

Інша частина студії зараз працює над невідомим шутером від першої особи. Представники Electronic Arts вказали, що процесом розробки керує Пітер Хіршман, який раніше був продюсером оригінальною дилогії Star Wars: Battlefront, а також працював над Empire at War та Force Unleashed.

Третьою відеогрою є стратегія за мотивами "Зоряних війн", яку розроблює новостворена студія Bit Reactor. У ній працюють ветерани Firaxis Games, які раніше відповідали за ігри з серії XCOM та Civilization. Керує процесом розробки Грег Фертч, а продюсуванням займаються представники Respawn Entertainment.

Відомий журналіст Джейсон Шраєр зазначив, що першим має вийти сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. А от реліз шутера та стратегії навряд чи відбудеться в найближчі кілька років.

Прокоментував цей анонс й Джефф Грабб. Журналіст написав, що це можуть бути останні ігри Electronic Arts за мотивами "Зоряних війн". Начебто в майбутньому компанія хоче зосередитися на своїй інтелектуальної власності. А потрібно це для того, щоб зменшити кількість виплат за права на сторонні франшизи.

Детальніше про розробників – Electronic Arts, Корпорації світу: відео