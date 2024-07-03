Вже у перший день після релізу, шутер The First Descendant підкорив чарти Steam, обігнавши такі відомі проєкти як Fallout 76 чи EA FC 24 за піковою кількістю гравців, інформує Games 24.

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У чому феномен The First Descendant

Всього лиш за дві години після свого виходу, безплатна гра від NEXON змогла залучити понад 170 000 гравців у Steam, перевершивши релізні показники таких феноменів індустрії, як Fall Guys і Manor Lords.

Згідно з даними порталу SteamDB, загалом у перший день шутеру вдалося встановити відмітку пікової кількості одночасних користувачів на 229 257.

На момент написання матеріалу, проєкт перебуває на сьомому місці серед найпопулярніших ігор Steam за останні 24 години.

Про що гра

The First Descendant – лутер-шутер від третьої особи, створений на рушії Unreal Engine 5.

Геймерам пропонують стати солдатом з унікальними здібностями, яких називають "descendant" (нащадками) та вступити у боротьбу за виживання людства.

У грі присутні як однокористувацькі так і кооперативні місії до 4 гравців. Тут тобі й класичні "данжі" і битви з гігантськими босами та все інше притаманне зазначеному жанру.

Трейлер гри – дивитися відео

Не все так добре, як хотілося б розробникам

Попри колосальний успіх на старті, відгуки геймерів бажають кращого.

Наразі з 12 466 відгуків про гру в Steam лише 46% позитивні. Основні скарги гравців стосуються "жорсткої" монетизації гри та порівнюють її з іншими іграми жанру.

Водночас геймери хвалять систему прогресу в грі та "бадьорість" самого ігрового процесу.

В будь-якому випадку, проєкт є безкоштовним, тож випробувати його для себе може кожен охочий.