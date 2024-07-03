Уже в первый день после релиза, шутер The First Descendant покорил чарты Steam, обогнав такие известные проекты как Fallout 76 или EA FC 24 по пиковому количеству игроков, информирует Games 24.

Интересно Известно сколько денег пользователи Steam потратили на игры в которые так и не сыграли – сумма впечатляет

В чем феномен The First Descendant

Всего лишь через два часа после своего выхода, бесплатная игра от NEXON смогла привлечь более 170 000 игроков в Steam, превзойдя релизные показатели таких феноменов индустрии, как Fall Guys и Manor Lords.

Согласно данным портала SteamDB, в целом в первый день шутеру удалось установить отметку пикового количества одновременных пользователей на 229 257.

На момент написания материала, проект находится на седьмом месте среди самых популярных игр Steam за последние 24 часа.

О чем игра

The First Descendant – лутер-шутер от третьего лица, создан на движке Unreal Engine 5.

Геймерам предлагают стать солдатом с уникальными способностями, которых называют "descendant" (потомками) и вступить в борьбу за выживание человечества.

В игре присутствуют как однопользовательские, так и кооперативные миссии до 4 игроков. Здесь тебе и классические "данжи" и битвы с гигантскими боссами и все остальное присущее указанному жанру.

Трейлер игры – смотреть видео

Не все так хорошо, как хотелось бы разработчикам

Несмотря на колоссальный успех на старте, отзывы геймеров желают лучшего.

На данный момент из 12 466 отзывов об игре в Steam лишь 46% положительные. Основные жалобы игроков касаются "жесткой" монетизации игры и сравнивают ее с другими играми жанра.

В то же время геймеры хвалят систему прогресса в игре и "бодрость" самого игрового процесса.

В любом случае, проект является бесплатным, поэтому испытать его для себя может каждый желающий.