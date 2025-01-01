Epic Games Store потішила гравців чудовим новорічним подарунком
31 грудня Epic Games Store запустив 14-й таємний розіграш із 16, запланованих у рамках святкового розпродажу. Головним подарунком стала екшен-гра Sifu, яка викликала захват у геймерів.
Черговою грою, яка стала доступною для гравців безкоштовно, став популярний екшен Sifu, створений французькою студією Sloclap (автори Absolver і майбутнього Rematch), повідомляє 24 Канал. Гра дебютувала у лютому 2022 року та отримала високі оцінки як від критиків, так і від гравців.
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У сюжеті Sifu гравець бере на себе роль молодого учня майстра кунг-фу, який прагне помститися за вбивство своєї родини. Завдяки магічному амулету після кожної смерті герой відроджується, але втрачає від одного до кількох років свого життя. Завдання гравця – дійти до фіналу, не вмерши від старості.
Гравці високо оцінили чергову роздачу від EGS. Дехто навіть назвав це справжнім новорічним подарунком.Щоб отримати безкоштовну копію Sifu, достатньо перейти на сторінку гри в Epic Games Store та натиснути кнопку "Отримати".
Роздача Sifu завершиться завтра, 1 січня 2025 року, о 20:00 за київським часом. В той самий час стане доступною наступна секретна гра, назва якої наразі тримається в таємниці.
Трейлер Sifu – дивіться відео:
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У рамках святкового розпродажу Epic Games Store вже подарував такі ігри, як The Lord of the Rings: Return to Moria, Vampire Survivors, Dredge, Control, Ghostrunner 2, Hot Wheels Unleashed та інші.