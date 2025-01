Epic Games Store потішила гравців чудовим новорічним подарунком

31 грудня Epic Games Store запустив 14-й таємний розіграш із 16, запланованих у рамках святкового розпродажу. Головним подарунком стала екшен-гра Sifu, яка викликала захват у геймерів.

Черговою грою, яка стала доступною для гравців безкоштовно, став популярний екшен Sifu, створений французькою студією Sloclap (автори Absolver і майбутнього Rematch), повідомляє 24 Канал. Гра дебютувала у лютому 2022 року та отримала високі оцінки як від критиків, так і від гравців.

У сюжеті Sifu гравець бере на себе роль молодого учня майстра кунг-фу, який прагне помститися за вбивство своєї родини. Завдяки магічному амулету після кожної смерті герой відроджується, але втрачає від одного до кількох років свого життя. Завдання гравця – дійти до фіналу, не вмерши від старості.

Гравці високо оцінили чергову роздачу від EGS. Дехто навіть назвав це справжнім новорічним подарунком.

Щоб отримати безкоштовну копію Sifu, достатньо перейти на сторінку гри в Epic Games Store та натиснути кнопку "Отримати".

Роздача Sifu завершиться завтра, 1 січня 2025 року, о 20:00 за київським часом. В той самий час стане доступною наступна секретна гра, назва якої наразі тримається в таємниці.

Трейлер Sifu – дивіться відео:

У рамках святкового розпродажу Epic Games Store вже подарував такі ігри, як The Lord of the Rings: Return to Moria, Vampire Survivors, Dredge, Control, Ghostrunner 2, Hot Wheels Unleashed та інші.