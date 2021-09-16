Сиквел Modern Warfare та війна з картелями: у мережі з'явилися перші чутки про Call of Duty 2022

У мережі вже почали з'являтися перші чутки про наступну частину Call of Duty, яка повинна вийти у 2022 році. Згідно з даними інсайдерів, це буде продовження відомої серії Modern Warfare.

Кілька тижнів тому компанія Activision представила свою нову відеогру з назвою Call of Duty: Vanguard, яка має вийти 5 листопада. Щоправда, ще до її релізу в мережі почали з'являтися чутки про наступну частину, яка повинна вийти лише у 2022 році.

Детальніше про Call of Duty: Vanguard Перший трейлер, дата виходу, ціна та інші деталі: Activision представила Call of Duty: Vanguard

Першим про цю майбутню відеогру вирішив розповісти авторитетний інсайдер Том Хендерсон. У своєму твітері він написав, що наступна частина буде сиквелом Call of Duty: Modern Warfare (2019 рік), а також додав, що у цього проєкту вже є кодова назва – Project Cortez. Цікаво, що інформацію Тома Хендерсона підтвердив та доповнив Енді Робінсон – редактор порталу VGC. Згідного з його даними, нова частина буде присвячена групі спецпризначенців, які таємно воюють з колумбійськими наркокартелями.

Енді припустив, що кодова назва Project Cortez може бути якось пов'язана з фільмом "Пряма та очевидна загроза", у якому з'являються колумбійські картелі, а головним антагоністом виступає полковник Фелікс Кортес. Також він згадав, що в базі даних GeForce NOW, яку нещодавно "злили" в мережу, є згадка про проєкт Project Cortez, який розроблює студія Infinity Ward.

Наостанок варто відзначити, що в Activision зараз є три бойові одиниці, які працюють над повноцінними серійними частинами Call of Duty: Treyarch, Sledgehammer та Infinity Ward. У 2020 та 2021 роках за розробку відповідали перші дві студії, а тому дуже ймовірно, що у 2022 році має вийти гра саме від Infinity Ward – розробників серії Modern Warfare.

Трейлер відеогри Call of Duty Modern Warfare (2019 рік): відео