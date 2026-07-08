Сервіс цифрової дистрибуції GOG у межах свого літнього розпродажу оголосив про чергову безкоштовну роздачу, інформує 24 Канал.

Яку гру на ПК дарують цього разу?

Просто зараз ПК-геймери можуть назавжди додати до своєї бібліотеки в GOG проєкт під назвою Silence – мальовничу пригодницьку гру від відомої студії Daedalic Entertainment.

Вона є прямим продовженням іншого популярного квесту The Whispered World, проте пропонує абсолютно новий рівень візуального виконання та кінематографічності.

Сюжет гри розгортається на тлі жорстокої війни. Головний герой, шістнадцятирічний Ноа, та його маленька сестра Рені шукають порятунку від авіанальоту в бункері. Саме там вони знаходять перехід до загадкового світу під назвою Silence, що розташований на межі між життям і смертю.

Під час подорожі Рені зникає, а Ноа змушений вирушити на її пошуки, стикаючись з світом який виглядає ідеальним, але водночас приховує смертельні небезпеки.

Трейлер гри: дивіться відео

Розробники створили унікальний візуальний стиль, поєднавши деталізованих 3D-персонажів з розкішними 2D-фонами. Проходження гри займає 10-12 годин, протягом яких гравці керують трьома різними героями зі своїми особливостями.

У 2016 році проєкт отримав кілька престижних нагород на German Game Developer Award за найкращу графіку, сюжет та звук.

Забрати Silence можна на офіційній сторінці магазину GOG до 16:00 за київським часом 10 липня 2026 року. Як і всі інші товари на цій платформі, гра не має DRM-захисту. Це означає, що користувачі можуть завантажити офлайн-інсталятор і грати без підключення до інтернету чи використання будь-яких "клієнтів".

Варто зазначити, що це вже не перший подарунок від GOG цього літа. Раніше магазин роздавав культову космічну стратегію Nexus: The Jupiter Incident.