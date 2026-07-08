Сервис цифровой дистрибуции GOG в рамках своей летней распродажи объявил об очередной бесплатной раздаче, сообщает 24 Канал.

Какую игру для ПК раздают на этот раз?

Прямо сейчас ПК-геймеры могут навсегда добавить в свою библиотеку на GOG проект под названием Silence – живописную приключенческую игру от известной студии Daedalic Entertainment.

Она является прямым продолжением другого популярного квеста The Whispered World, однако предлагает совершенно новый уровень визуального исполнения и кинематографичности.

Сюжет игры разворачивается на фоне жестокой войны. Главный герой, шестнадцатилетний Ноа, и его младшая сестра Рени ищут спасения от авианалета в бункере. Именно там они находят проход в загадочный мир под названием Silence, расположенный на грани между жизнью и смертью.

Во время путешествия Рени исчезает, а Ноа вынужден отправиться на ее поиски, сталкиваясь с миром, который выглядит идеальным, но в то же время таит смертельные опасности.

Трейлер игры: смотрите видео

Разработчики создали уникальный визуальный стиль, соединив детализированных 3D-персонажей с роскошными 2D-фонами. Прохождение игры занимает 10-12 часов, в течение которых игроки управляют тремя разными героями со своими особенностями.

В 2016 году проект получил несколько престижных наград на German Game Developer Award за лучшую графику, сюжет и звук.

Получить Silence можно на официальной странице магазина GOG до 16:00 по киевскому времени 10 июля 2026 года. Как и все остальные товары на этой платформе, игра не имеет DRM-защиты. Это означает, что пользователи могут скачать офлайн-установщик и играть без подключения к интернету или использования каких-либо "клиентов".

Стоит отметить, что это уже не первый подарок от GOG этим летом. Ранее магазин раздавал культовую космическую стратегию Nexus: The Jupiter Incident.