Silent Hill f отримала новий трейлер та деталі сюжету, які здивували фанатів серії

У ніч з 13 на 14 березня японський видавець та розробник Konami провів презентацію Silent Hill Transmission, під час якої поділився новими деталями про Silent Hill f – майбутній психологічний горор у стилі серії.

На відміну від попередніх ігор серії, Silent Hill f відбуватиметься не у культовому Сайлент-Гіллі, а у вигаданому японському містечку Ебісугаока у 1960-х роках, розповідає 24 Канал.

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Головна героїня – звичайна школярка Хінако Шимідзу, яка стикається з містичними подіями у своєму рідному місті.

За сюжетом, Ебісугаоку огортає густий туман, а звичний світ перетворюється на кошмар. Хінако доведеться розгадувати загадки, боротися з гротескними монстрами та відкрити для себе "моторошну красу, приховану в жаху".

Стиль, сюжет і платформи

Розробники обіцяють психологічний горор у японському стилі, захопливу історію про сумніви, жаль та неминучий вибір, а також виразний візуальний стиль.

Новий трейлер Silent Hill f, представлений під час Silent Hill Transmission, не містить ігрового процесу, але підтверджує вихід гри на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X та S. Дата релізу поки що не розкрита.

Silent Hill f – трейлер гри

Реакція гравців та команда розробників

Користувачі у коментарях до трейлера зазначили, що Silent Hill f більше нагадує Fatal Frame або Forbidden Siren, ніж класичні ігри серії Silent Hill.

Нагадаємо, що успіх рімейку Silent Hill 2 відкрив шлях для нової спільної гри Bloober Team і Konami. Розробники тепер зосередяться на новому проєкті за інтелектуальною власністю Konami.

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Розробкою займається тайванська студія NeoBards Entertainment. Сценарій написав Рюкіші07 – автор серії візуальних новел "When They Cry", дизайн монстрів створює художник kera, а музику пише Акіра Ямаока – композитор класичних ігор Silent Hill.