Одним проходженням не обійдетеся – творці Silent Hill Townfall розкрили систему фіналів гри

Silent Hill Townfall обіцяє повернути серію до витоків, де кожен крок гравця мав значення. Нова частина отримає одразу кілька фіналів, але побачити їх усі буде непростим завданням.

Розробники відмовилися від звичних і простих виборів у стилі "натисніть А або Б", щоб отримати конкретний фінал. Про це пише видання One More Game.

Як ваші дії визначають долю героя

Продюсер серії Мотоі Окамото та режисер і сценарист Джон Маккеллан розповіли, що гра відстежуватиме поведінку користувача протягом усього проходження.

Вибір, який ви робите як гравець протягом усієї гри, визначатиме кінцівку, і вона має здаватися цілком відповідною отриманому вами досвіду,

– говорить Маккеллан.

Відтак на підсумковий результат впливатиме безліч факторів. Система аналізуватиме, наскільки агресивно ви поводитеся з ворогами, чи приділяєте час ретельному дослідженню локацій та як взаємодієте з ігровими механіками.

Автори запевняють, що такий підхід дозволить гравцеві відчути фінал як логічне та природне завершення саме його унікальної історії, а не як випадковий сюжетний поворот у самому кінці.

Загалом у грі передбачили три основні кінцівки, які можна відкрити вже під час першого знайомства з Townfall. Це означає, що гравцям не доведеться розблоковувати один фінал, щоб отримати доступ до іншого – усе залежить від обраного стилю гри.

Проте для справжніх перфекціоністів підготували ще два секретних фінали. Щоб побачити їх, доведеться пройти гру щонайменше вдруге, скориставшись режимом New Game+.

Творці сподіваються, що після фінальних титрів у геймерів з'явиться бажання обговорити підняті теми та порівняти свої результати з іншими.

Маккеллан зауважив, що сюжет гри має спровокувати дискусії про те, як би вчинив кожен гравець у подібній складній ситуації.

Трейлер гри: дивіться відео

Silent Hill Townfall вийде 24 вересня 2026 року. Гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК.