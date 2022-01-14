Симулятор пропаганди: в січні відбудеться повноцінний реліз гри Not For Broadcast

Розробники симулятора пропаганди Not For Broadcast оголосили дату повноцінного релізу. Відбудеться це вже в січні, а також одразу в кількох популярних сервісах.

У січні 2020 року британська студія-розробник NotGames та видавець tinyBuild випустили гру Not For Broadcast в дочасному доступі Steam. У такому стані відеогра пробула майже два роки, щоправда, вже 25 січня все зміниться. Річ у тім, що саме в цей день відбудеться її повноцінний реліз.

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Варто розпочати з того, що Not For Broadcast – сатиричний симулятор пропаганди, в якому геймерам потрібно взяти на себе роль режисера прямого ефіру. Події відеогри розгортаються в альтернативний Британії 1980-х років, коли до влади прийшов радикальний уряд, який використовує телебачення для промивання мізків.

Чимось подібним може займатися й телеканал протагоніста, але лише головному герою вирішувати, якої позиції дотримуватися в цій ситуації. Щоправда, йому потрібно буде не лише приймати складні моральні рішення, а займатися й режисерською роботою.

Наприклад, вибирати ракурси камери, запускати рекламу, "запікувати" нецензурні слова, формувати заголовки новин, а також вирішувати, що варто показувати телеглядачам. З цікавого ще можна відзначити, що в Not For Broadcast є повноцінна сюжетна кампанія з кількома фіналами.

Новий тизер відеогри Not For Broadcast: відео

Додамо, що версія Not For Broadcast, яка перебувала в дочасному доступі, дуже сподобалася користувачам сервісу Steam. Зараз загальний рейтинг відеогри зупинився на показнику в 95% позитивних відгуків (майже 5 тисяч рецензій).

Наостанок варто відзначити, що гра Not For Broadcast вийде в Steam, Epic Games Store та GOG. У перших двох крамницях її можна придбати за 329 гривень, а в останній – за 13 доларів. Також додамо, що інформації про реліз проєкту на консолях поки не було.

Відеогра Not For Broadcast / Фото з крамниці Steam