В январе 2020 года британская студия-разработчик NotGames и издатель tinyBuild выпустили игру Not For Broadcast в раннем доступе Steam. В таком состоянии видеоигра пробыла почти два года, правда, уже 25 января все изменится. Дело в том, что в этот день состоится ее полноценный релиз.

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Стоит начать с того, что Not For Broadcast – сатирический симулятор пропаганды, в котором геймерам нужно взять на себя роль режиссера прямого эфира. События видеоигры разворачиваются в альтернативной Британии 1980-х годов, когда к власти пришло радикальное правительство, использующее телевидение для промывания мозгов.

Чем-то подобным может заниматься и телеканал протагониста, но только главному герою решать, какую позицию придерживаться в этой ситуации. Правда, ему нужно будет не только принимать сложные моральные решения, но и заниматься режиссерской работой.

К примеру, выбирать ракурсы камеры, запускать рекламу, "запикивать" нецензурные слова, формировать заголовки новостей, а также решать, что стоит показывать телезрителям. Из интересного еще можно отметить, что у Not For Broadcast есть полноценная сюжетная кампания с несколькими финалами.

Новый тизер видеоигры Not For Broadcast: видео

Добавим, что версия Not For Broadcast, находившаяся в раннем доступе, очень понравилась пользователям сервиса Steam. Сейчас общий рейтинг видеоигры остановился на показателе в 95% положительных отзывов (около 5 тысяч рецензий).

Напоследок стоит отметить, что игра Not For Broadcast выйдет в Steam, Epic Games Store и GOG. В первых двух магазинах ее можно приобрести за 329 гривен, а в последнем – за 13 долларов. Также добавим, что информации о релизе проекта на консолях пока не было.

Видеоигра Not For Broadcast / Фото из магазина Steam