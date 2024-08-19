Продовження культової космічної стратегії вийшло у Steam, і відразу стало хітом

Минулого тижня в Steam вийшла Solar Empire II, продовження відомої космічної стратегії, котра була доступна в ранньому доступі в Epic Games Store. Гра отримала безліч нового контенту, функцій та покращень і вже стала справжнім хітом на новому майданчику.

Деталі

Гра дуже швидко посіла перше місце за продажами у США і зараз є шостою найбільш продаваною грою в Steam у всьому світі. Зараз на неї пропонують знижку 20%. Ціна в Україні складає 740 гривень і 1500 гривень за Premium Edition.

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Компанія вже досить довго тестує гру серед користувачів магазину Epic Games. Ми писали про те, що пропонує ця гра у порівнянні з попередницею, в окремому матеріалі на Games 24. Ознайомтесь із ним за цим посиланням.

Що ж нового додали розробники тепер, коли гра дебютувала в Steam?

Перш за все це 15 нових карт , які ви можете запустити.

, які ви можете запустити. Галактика тепер стала динамічною. Планети обертаються навколо своїх зірок у реальному часі, змушуючи структуру галактики повільно змінюватися, створюючи нові бойові фронти та нові можливості. Гравці можуть переглядати стан галактики до години в майбутньому, щоб підготувати свої стратегії.

Також було виправлено вильоти на робочий стіл при спробі зберегтися, додано виправлення для руху миші через віддалений робочий стіл, виправлено неможливість завершити навчальний посібник "Огляд Галактики" на певних клавіатурах, оновлено титри гри.

Дивіться трейлер Sins of a Solar Empire II: відео

Ті, хто замовить Premium Edition, можуть розраховувати на отримання низки DLC для гри протягом наступних тижнів і місяців. Ці оновлення включатимуть нову однокористувацьку кампанію, додатковий набір сценаріїв, нові кораблі для кожної з ігрових фракцій, і, нарешті, в одному з DLC з'явиться нова, поки що невідома, ігрова фракція.