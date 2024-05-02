Як кажуть розробники, гра вийде вже цього літа. Вона перебувала в ранньому доступі близько півтора року в Epic Games Store.

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Деталі

Брайан Клер, директор з видавничої діяльності Stardock, каже, що продовження запропонує нові способи гри, нові тактичні можливості та нові стратегічні елементи.

Торік ми щомісяця безкоштовно оновлювали гру в Epic Games Store, де вона отримала схвальні відгуки від фанатів, і з нетерпінням чекаємо на можливість поділитися результатами цієї роботи з гравцями Steam,

– каже він.

При цьому розробники продовжать додавати в гру ще більше нового контенту.

Ось основне, що розкрили творці про свій проєкт:

Раса Advent Unity повертається в Sins of a Solar Empire II з двома підфракціями, які використовують нові предмети, механіки та унікальну систему імперії "Єдність".

Орбітальні планети, які динамічно змінюють карту під час гри, змушуючи гравців поступово змінювати свої стратегії в міру появи нових викликів і можливостей.

Покращені тактичні битви та глибша симуляція бою з відстежуючими турелями та ракетами, які можна блокувати кораблями або збивати.

Малі фракції, які надають унікальні здібності гравцям, що подружилися з ними, завдяки новій системі впливу.

Нова економічна модель, яка дозволяє гравцям по-справжньому кастомізувати свої світи відповідно до своїх виробничих потреб.

Нові кораблі, які можна обладнати спеціальними модернізаціями, щоб зробити їх більш ефективними в бою.

Новий ігровий браузер модів для легкого встановлення модів та мап.

Мережева гра з можливістю проведення багатокористувацьких матчів до 10 гравців. Гравці тепер можуть легко приєднуватися до гри або відновлювати її, а внутрішньоігрова майстерня модів автоматично синхронізується з будь-яким увімкненим вмістом модів.

Дивіться трейлер Sins of a Solar Empire II: відео

Як можна побачити з ролика, візуально на нас чекає мало відмінностей. Помітні покращення графіки, але інтерфейс залишається практично ідентичним до попередньої частини, так само як і дизайн ігрових фракцій, їхніх кораблів та будівель. З огляду на це, гра дещо втрачає відчуття новизни. З трейлера може здатися, ніби на нас чекає та сама гра, лише з якіснішими текстурами.

Дорожня карта оновлень

Команда розробників також опублікувала список оновлень, які планує на майбутнє.

Попри те, що в трейлері ми побачили фактично старий інтерфейс, обіцяють додати можливість його зміни – ви зможете обрати спеціальну тему інтерфейсу, стилізовану під кожну основну расу.

Покращений ШІ, який буде використовувати більш просунуті стратегії, створювати дипломатичні пропозиції і будувати інтриги проти вас.

Нове озвучування та музика.

Можна буде спостерігати за тим, як великі юніти та споруди отримують видимі пошкодження в бою.

Більше навколишнього середовища, нові типи планет і мап, неколонізовані аномалії, комети, червоточини та інше.

Чи будуть якісь нові фракції, не кажуть. Так само не називають і точну дату.