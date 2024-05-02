Наближається реліз другої частини популярної космічної стратегії Sins of a Solar Empire
Після тривалої розробки Sins of a Solar Empire II нарешті з'явиться в Steam. Розробники зі Stardock та Ironclad Games оголосили терміни випуску й навіть показали трейлер. Чесно кажучи, до нього є кілька питань.
Як кажуть розробники, гра вийде вже цього літа. Вона перебувала в ранньому доступі близько півтора року в Epic Games Store.
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Деталі
Брайан Клер, директор з видавничої діяльності Stardock, каже, що продовження запропонує нові способи гри, нові тактичні можливості та нові стратегічні елементи.
Торік ми щомісяця безкоштовно оновлювали гру в Epic Games Store, де вона отримала схвальні відгуки від фанатів, і з нетерпінням чекаємо на можливість поділитися результатами цієї роботи з гравцями Steam,
– каже він.
При цьому розробники продовжать додавати в гру ще більше нового контенту.
Ось основне, що розкрили творці про свій проєкт:
- Раса Advent Unity повертається в Sins of a Solar Empire II з двома підфракціями, які використовують нові предмети, механіки та унікальну систему імперії "Єдність".
- Орбітальні планети, які динамічно змінюють карту під час гри, змушуючи гравців поступово змінювати свої стратегії в міру появи нових викликів і можливостей.
- Покращені тактичні битви та глибша симуляція бою з відстежуючими турелями та ракетами, які можна блокувати кораблями або збивати.
- Малі фракції, які надають унікальні здібності гравцям, що подружилися з ними, завдяки новій системі впливу.
- Нова економічна модель, яка дозволяє гравцям по-справжньому кастомізувати свої світи відповідно до своїх виробничих потреб.
- Нові кораблі, які можна обладнати спеціальними модернізаціями, щоб зробити їх більш ефективними в бою.
- Новий ігровий браузер модів для легкого встановлення модів та мап.
- Мережева гра з можливістю проведення багатокористувацьких матчів до 10 гравців. Гравці тепер можуть легко приєднуватися до гри або відновлювати її, а внутрішньоігрова майстерня модів автоматично синхронізується з будь-яким увімкненим вмістом модів.
Дивіться трейлер Sins of a Solar Empire II: відео
Як можна побачити з ролика, візуально на нас чекає мало відмінностей. Помітні покращення графіки, але інтерфейс залишається практично ідентичним до попередньої частини, так само як і дизайн ігрових фракцій, їхніх кораблів та будівель. З огляду на це, гра дещо втрачає відчуття новизни. З трейлера може здатися, ніби на нас чекає та сама гра, лише з якіснішими текстурами.
Дорожня карта оновлень
Команда розробників також опублікувала список оновлень, які планує на майбутнє.
- Попри те, що в трейлері ми побачили фактично старий інтерфейс, обіцяють додати можливість його зміни – ви зможете обрати спеціальну тему інтерфейсу, стилізовану під кожну основну расу.
- Покращений ШІ, який буде використовувати більш просунуті стратегії, створювати дипломатичні пропозиції і будувати інтриги проти вас.
- Нове озвучування та музика.
- Можна буде спостерігати за тим, як великі юніти та споруди отримують видимі пошкодження в бою.
- Більше навколишнього середовища, нові типи планет і мап, неколонізовані аномалії, комети, червоточини та інше.
Чи будуть якісь нові фракції, не кажуть. Так само не називають і точну дату.