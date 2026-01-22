Український клуб звинувачує свого гравця в договірних матчах, але в того є інша версія подій

Конфлікт між професійним гравцем у Counter-Strike та його організацією переріс зі звичайної фінансової суперечки у серйозний скандал із репутаційними ризиками. Йдеться про звинувачення, які можуть поставити під сумнів кар’єру кіберспортсмена.

Скандал в українському кіберспорті: в чому полягає непорозуміння?

Фіналіст мейджора з Counter-Strike Ніколас "Keoz" Дґус публічно заявив про серйозні порушення контракту з боку своєї організації kONO.ECF. За словами гравця, клуб не виплатив йому гарантовану зарплату за грудень 2025 року, яка мала надходити у чітко визначений контрактом термін, пише Esports.net.

Keoz, гравець із Бельгії, стверджує, що після перших нагадувань про заборгованість менеджмент почав тиснути на нього, закликаючи припинити вимоги. Зокрема, йому нібито дали зрозуміти, що сума боргу є незначною і не варта конфлікту. При цьому гравець наголошує, що не був відсторонений від складу, не перебував під дисциплінарними санкціями та не мав жодних інших причин лишитися без оплати. "Організація вирішила не використовувати мене з початку грудня", – написав Ніколас Дґус у своєму твітері.

Ситуація різко загострилася після офіційної вимоги виплатити заборгованість. За словами Keoz, саме тоді він раптово отримав претензії на підставі "анонімної інформації", в яких його звинувачували в причетності до договірних матчів. Організація, як зазначає гравець, запропонувала пройти перевірку доброчесності, включно з поліграфом. Keoz переконаний, що ці підозри з’явилися вже після порушення контракту і використовуються як привід не платити зарплату.

Я прошу лише мінімальну зарплату, гарантовану контрактом. Замість виплати я отримав тиск, погрози та спроби дискредитувати мене,

– додав кіберспортсмен.

Він продовжує: "Ці звинувачення з'явилися тільки після того, як організація порушила умови контракту. Розслідування щодо доброчесності в кіберспорті проводяться відповідно до встановлених процедур. Вони не використовуються як засіб уникнення виплати заборгованої заробітної плати. Невиконані зобов'язання щодо виплати заробітної плати не зникають через раптові, безпідставні звинувачення. Хоча я завжди готовий пройти тест на поліграфі, навіть якщо, наскільки мені відомо, це ніколи не було частиною розслідування ESIC".

Зазначимо, що організація kONO.ECF була заснована у 2024 році українським професійним футболістом Євгеном Коноплянкою та Олегом Шустенком, який сьогодні є CEO компанії, пише Liquipedia. Keoz також нагадав про це в окремому твіті:

"Ця організація належить колишньому українському футболісту Євгену Коноплянці. Сподіваюся, співвласники знають про те, як поводяться з гравцями і як ігноруються договірні зобов'язання", – сказав Дґус.

Що кажуть у клубі?

У відповідь kONO.ECF оприлюднила власну позицію. Організація заперечила звинувачення у тиску, однак прямо не підтвердила факт виплати грудневої зарплати. Представники клубу заявили, що не мали підстав "карати" гравця, а перевірка щодо можливого матчфіксингу, за їхніми словами, була стандартною превентивною процедурою, а не публічним обвинуваченням.

"Інформація про те, що гравцеві відмовили у виплаті заробітної плати або нібито сказали не наполягати на виплаті, оскільки сума незначна, не відповідає дійсності. Насправді ситуація була така, що у гравця був непогашений фінансовий борг перед командою, який слід було вирішити кілька місяців тому. З нашого боку організація діяла добросовісно і запропонувала найзручніший графік погашення для гравця. З ініціативи самого гравця було погоджено варіант, за яким повна виплата заробітної плати буде здійснена з урахуванням взаємних розрахунків в останньому місяці року. Фраза про "незначність суми" дійсно була згадана, але виключно в контексті приватної розмови і як підтвердження того, що не було наміру ухилятися від фінансових зобов'язань", – йдеться в заяві кіберспортивної організації.

Компанія каже, що "не зацікавлена в незаконному утриманні коштів, однак боргові зобов'язання залишаються борговими зобов'язаннями". Вона також каже, що "зміни в команді дійсно відбуваються", ймовірно, натякаючи на причину, чому Keoz не грав з грудня й був фактично відправлений у запас. Однак про ці подробиці поки що не готові оголосити.

Що стосується пропозиції пройти поліграф, то вона дійсно була, як можна зрозуміти з іншого повідомлення kONO.ECF. Організація каже, що відправила запит про проходження стандартної процедури перевірки доброчесності, але жодних звинувачень чи публічних заяв щодо гравця не висувалося.

Формулювання запиту було таким: "На даному етапі проти вас не висунуто жодних висновків чи звинувачень. Однак, на підставі отриманої інформації, власник команди має достатні підстави для ініціювання перевірки доброчесності відповідно до пункту".

Такі перевірки є звичайною практикою в кіберспорті і застосовуються навіть у випадках мінімальних підозр. Це стандартна превентивна процедура, а не форма звинувачення,

– йдеться в заяві.



Ніколас "Keoz" Дґус / Фото ESL

Звинувачення в погрозах

kONO.ECF також фактично звинуватила свого гравця в погрозах. Організація каже, що отримала листи від Ніколаса та осіб, які представилися його агентами, в яких зазначалося, що якщо оплата не буде здійснена протягом трьох днів, буде проведена атака на репутацію. У відповідь компанія попросила "підтвердження їхніх повноважень з метою дотримання політики конфіденційності, передбаченої договором". Після цього більше відповідей не надходило.

Організація не приймає ультиматумів, тиску чи погроз репутації. Усі спірні питання вирішуються виключно в рамках договору та правового поля. Чи це просто спроба скористатися ситуацією, щоб не бути забутим?

– риторично запитує команда.

Нові коментарі Keoz

Після того як з'явилися коментарі команди, бельгієць опублікував ще один тред, у якому зробив "заяву щодо відповіді KONO".

За його словами, "немає жодних документальних підтверджень" його боргу перед командою. Немає "письмової угоди та контрактної умови, що дозволяє утримувати заробітну плату або здійснювати ретроактивні взаємні розрахунки". Сам "борг" нібито стосується часів, коли гравця купили для команди.

Коли організація придбала гравців, було усно заявлено, що частина вартості викупу буде згодом компенсована за рахунок заробітної плати/заробітних плат. На той момент було обговорено та підтверджено конкретну суму. Зараз, через кілька місяців, організація вимагає іншу, більшу суму, без будь-якої письмової угоди,

– каже гравець.

Попри це немає ні підписаного документа, ні пункту в контракті, ні письмового підтвердження. Кіберспортсмен наголошує, що якщо компанія вважає, що борг існує, він повинен бути оформлений у письмовій формі, підписаний і відображений у контракті.