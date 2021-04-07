Гучний скандал у Genshin Impact – тисячі гравців закликають бойкотувати гру: в чому причина

У ніч на 6 квітня користувачі соціальних мереж почали активно закликати до бойкоту Genshin Impact, закидаючи грі досить серйозні звинувачення. У чому причина – читайте в матеріалі.

Genshin Impact – популярна MMO від розробників з miHoYo – неочікувано опинилася в центрі гучного скандалу. Користувачі соцмереж закликають бойкотувати проєкт під хештегами #boycottgenshin й #boycottgenshinimpact та навіть вивели їх у тренди.

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Причиною цьому стали досить серйозні звинувачення: у пропаганді расизму, педофілії та привласненні культур. Все розпочалось з того, що кілька шанувальників Genshin Impact поділились короткими "тредами" в соцмережах, в яких детально описали найбільші проблеми, що є у грі.

Одна з них неочікувано стосувалася "хілічурлів", ворожих істот, яких гра описує як "примітивних гуманоїдних монстрів". Багато користувачів вказали на подібність "хілічурлів" на справжні корінні народи та виказали думку про те, що таке їхнє "представництво" в грі є неповагою щодо корінних культур та демонізує їх.

Один з користувачів Твітеру і зовсім віднайшов у фільмі про залаштунки студії кадр на якому чітко видно, що референсом для ворожих юнітів дійсно слугували певні народи, а саме їхні ритуальні танці.

Це суттєво підлило масла у вогонь. Звідусіль в коментарях почали з'являтися представники тих чи інших національних меншин, які були обурені таким ставленням розробників.

Це відчувається так, ніби з нас знущаються за те, що так багато для нас вартує. Наша культура – це не те, що можна взяти й просто використовувати miHoYo. Це не нормально, це не смішно, і я справді розчарований. Багато з нас розчаровані, – написав один із користувачів Твітеру.

Після цього розробників звинуватили ще й в тому, що серед величезного розмаїття героїв гри немає чорношкірих. А ті двоє ігрових персонажів, що мають "темніші" відтінки шкіри (Каея та Сіньян) часто зазнають насмішок в діалогах саме за цю особливість та навіть "лякають" нею інших персонажів.

Що стосується звинувачень у пропаганді педофілії, то основним аргументом виступає те, що дорослий NPC Ульфр за сюжетом закоханий у маленьку дитину Флору, і в Genshin Impact немає навіть натяку на те, що такі стосунки є неприйнятними.

Окрім цього розробників звинувачують у надмірній "сексуалізації" персонажів юного віку, адже ті носять занадто відверті костюми та поводять себе "по-дорослому".

Як це завжди буває у таких ситуаціях – шанувальники гри розділились на два табори. Багато противників "бойкоту" вважають, що проблеми перебільшені. Орім того, деякі почали використовувати теги #boycottgenshinimpact і #boycottgenshin в жартівливих цілях – наприклад закликаючи бойкотувати через те, що розробники зменшили груди однієї з героїнь.

Самі miHoYo поки що не відреагували на звинувачення та ніяк не коментують ситуацію.