Скандальний ковбой: компанія Activision Blizzard перейменує персонажа з Overwatch

Представники Activision Blizzard збираються перейменувати одного з героїв гри Overwatch. Йдеться про ковбоя Джессі Маккрі, якого назвали на честь колишнього працівника цієї компанії.

Напевно, всі геймери знають, що Activision Blizzard опинилася в центрі гучного скандалу. Якщо коротко, то влада Каліфорнії подала в суд на цю компанію, бо отримала чимало скарг від її співробітниць. Останні звинувачують деяких своїх колег в сексуальних домаганнях, дискримінації та інших проявах харасменту. Окремі співробітники цієї компанії навіть встигли вже покинути свої посади, а одним з таких працівників став й Джессі Маккрі.

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Отже, Джессі Маккрі – ексспівробітник Activision Blizzard, який працював над різноманітними доповненнями для World of Warcraft, а також над іграми Diablo III та Diablo IV. Кілька тижнів тому він покинув цю компанію, а з того часу геймери почали активно тиснути на керівництво Activision Blizzard. Річ у тім, що ще у 2019 році одного з героїв відеогри Overwatch назвали на честь цього дизайнера. Йдеться про вигаданого ковбоя Джессі Маккрі.

Ковбой Джессі Маккрі / Фото з твітера Overwatch

Шанувальники Overwatch вирішили бойкотувати цього віртуального героя. Більшість хотіла, щоб йому просто змінили ім'я та прізвище, щоправда, були й такі геймери, які наполягали на його видаленні. Представники компанії Activision Blizzard вирішили прислухатися до першої групи, хоча поки й невідомо, як цей герой буде називатися тепер.

Вони відзначили, що в майбутньому більше не збираються давати ігровим персонажам імена та прізвища реальних людей. Також представники компанії написали, що у вересні планували випустити доповнення про цього ковбоя, але тепер, на жаль, змушені змістити його реліз на кілька місяців.

Наостанок варто відзначити, що Activision Blizzard видалить й всі інші згадки про цього розробника, які з'являлися в її іграх. А також можна додати, що вона планує видалити й всі інші пасхалки, які пов'язані з фігурантами цього скандалу.