Смерть у Шанхаї: як Rockstar Games поховала найамбітніший детектив в історії відеоігор

L.A. Noire 2011 року став революцією завдяки технології зчитування міміки. Про те чому його потенційне продовження, яке мало перенести гравців у Шанхай, так і не побачило світ – у матеріалі.

Нещодавно стали відомі подробиці амбітного проєкту під назвою Whore of the Orient, який мав стати продовженням детективної історії від Rockstar, інформує GameRant.

Шанхайський нуар та мовні бар'єри

Новий проєкт розробники планували в декораціях Шанхая 1936 року. Головним героєм виступав молодий британський констебль, який потрапляє у вир корупції та політичної нестабільності перед початком Другої світової війни.

Команда студії Team Bondi, яка після релізу першої гри та наступного закриття перейшла під крило продюсерської компанії режисера Джорджа Міллера, прагнула зробити гру значно глибшою за оригінал.

Однією з найцікавіших фішок мала стати система вивчення мови, побудована за принципами RPG. Оскільки британські поліцейські в тогочасному Китаї часто не розуміли місцевих, гравець починав шлях, зовсім не знаючи ні мандаринської мови, ні кантонського діалекту.

Протягом гри персонаж мав поступово опановувати мову, що відкривало нові діалогові гілки та дозволяло знаходити мирні шляхи вирішення конфліктів замість типових для колоніальної поліції силових методів.

Ми думали про мову як про вашу систему досвіду: чим глибше ви копаєте, тим більше мови вивчаєте, тим краще можете спілкуватися та розслідувати,

– говорить сценарист гри Даніель Макмехон.

Замість простого вибору між правдою, сумнівом та брехнею, сиквел мав запровадити так звані "градації істини".

Гравці могли обирати стратегію спілкування: залякувати підозрюваного чи намагатися домовитися по-доброму. Від цього вибору залежала якість отриманої інформації: вдала стратегія дозволяла дізнатися всю правду, тоді як менш ефективна давала лише окремі зачіпки, як-от ім'я чи адресу.

Розбір долі гри: дивіться відео

Бойову систему також збиралися повністю переробити. Замість незграбних бійок автори планували впровадити "Дефенду" – жорстоке і практичне бойове мистецтво, яке розробив капітан Вільям Ферберн для підготовки коммандос.

Ця система мала нагадувати ритмічні бої з серії Batman: Arkham, де гравець використовує контратаки та швидкі виведення супротивника з ладу.

Попри великі очікування, розробники встигли завершити лише близько 10-15% проєкту. Основною причиною зупинки розробки стали фінансові проблеми та відсутність стабільного видавця.

До того ж студія вже мала напружені стосунки з Rockstar Games через повідомлення про важкі умови праці та неоплачувані понаднормові під час створення L.A. Noire.

У підсумку Whore of the Orient офіційно скасували. Хоча нещодавно генеральний директор Take-Two Штраус Зельнік нещодавно натякнув, що компанія завжди відкрита до відродження своїх старих франшиз, якщо з'явиться зацікавлена творча команда.