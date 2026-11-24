Реліз Grand Theft Auto 6 спровокував справжній резонанс серед розробників ігор у відкритому світі. Креативний директор сиквелу Cyberpunk Ігор Саржинський заявив, що впав у депресію.

Польський розробник публічно висловив власне захоплення проєктом Rockstar та жартома заявив про скасування власної гри, повідомляє 24 Канал.

Емоційна заява розробника та реальний стан сиквелу

Своїми враженнями від нової Grand Theft Auto 6 розробник поділився у соціальній мережі Bluesky.

Він зазначив, що масштаби та деталізація проєкту Rockstar Games вражають навіть досвідчених фахівців індустрії. Оцінюючи рівень опрацювання ігрового світу, представник CD Projekt Red не стримав емоцій та опублікував жартівливий допис про згортання розробки другої частини Cyberpunk.

Депресія розробників ігор у відкритому світі, викликана GTA 6, дійсно існує. Я серйозно, це, мабуть, найвидатніше мистецьке досягнення в історії. Масштаб, щільність, цілісність, продуманість усього – це просто технологічне та творче диво. Cyberpunk 2 скасовано, піду згрібати осіннє листя на своєму подвір'ї,

– написав креативний директор Cyberpunk.

Звісно, розробку продовжили у звичайному режимі, а заява фахівця була лише іронічним визнанням високої планки якості, яку встановила Rockstar Games.

Пізніше Саржинський уточнив свою позицію та запевнив фанатів у тому, що команда Cyberpunk 2 рухається власним шляхом.

Якщо серйозно, то я вважаю, що ми робимо щось своє, з власним унікальним смаком. GTA вражає так, як і будь-яке велике мистецтво – вона розширює межі можливого, це захопливе бачення, бездоганно втілене в життя,

– додав він.

Цікаво, що визнання успіху GTA 6 висловили й інші керівники польської студії.

Зокрема співгенеральний директор Міхал Новаковський привітав колег у день релізу, а асоційований ігровий директор Cyberpunk 2 Павел Саско назвав гру "хітом покоління".

Погоджуються з фахівцями й ігрові критики, які поставили GTA 6 99 балів зі 100 можливих.