Найстарша фанатка Skyrim обрала нову гру для проходження та одразу її розкритикувала

Після 9 років гри у TES V Skyrim 89-річна Ширлі Каррі знайшла для себе нову відеогру та розпочала її проходження, майже одразу розкритикувавши проєкт.

Очевидно, що "Скайрім-бабця" відома серед шанувальників культової RPG від Bethesda саме любов'ю до цієї гри, але нещодавно вона вирішила спробувати інший проєкт іменитої студії, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Проміняла Скайрім на Облівіон

Ширлі Каррі вже є частиною історії серії The Elder Scrolls й навіть колись озвучила модифікацію для Skyrim.

Вочевидь, дещо втомившись після 9 років споглядання суворих краєвидів батьківщини нордів (саме стільки вона грала в Скайрім), бабуся вирішила випробувати іншу частину франшизи. Зі зрозумілих причин її вибір пав на TES IV Oblivion Remastered.

31 травня Ширлі завантажила своє перше відео проходження Oblivion з підзаголовком "Learning" (Навчання, – ред.), в якому одразу висловила невдоволення грою.

Мене дратує те, що я не знаю, як показати свого персонажа, як повернути камеру перед собою та показати мене вам. Я натиснула кожну клавішу, і нічого не відбувається,

– сказала Каррі.

Повне відео – дивіться ролик

Геймерка розкритикувала розробників за керування в грі, заявивши, що їм варто було зберегти те саме "розташування кнопок", що й у попередніх частинах. У коментарях до відео інші фанати проєкту пояснили бабусі, що це можна виправити шляхом змін у налаштуваннях та дали інші цінні поради щодо ігрового процесу.

На відміну від керування, Ширлі похвалила графіку та загалом залишилася під позитивними враженнями.

Так само як і чимало її глядачів, які з нетерпінням очікували нового відео від 89-річної блогерки.