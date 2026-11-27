Фанатська спільнота GTA 6 зробила приголомшливе відкриття щодо масштабу та деталізації гри, порахувавши усі будівлі та вивівши відсоткове співвідношення тих, у які справді можна потрапити.

Один із гравців вручну порахував усі споруди у віртуальному штаті Леоніда та визначив точну кількість інтер'єрів, у які можна вільно зайти, повідомляє 24 Канал.

Від чуток до справжнього рекорду

Загалом на карті віртуального штату дослідники нарахували 5588 будівель.

Серед них для вільного відвідування розробники залишили 1563 приміщення, що становить майже 28 відсотків від усіх споруд (точніше, 27,97%).

Для порівняння, у попередній частині серії, GTA 5, гравці могли зайти лише приблизно у 110 будівель, що робить новий показник колосальним стрибком.

Трейлер гри: дивіться відео

Цікаво, що ще у 2025 році чутки про 700 доступних інтер'єрів викликали величезний скепсис серед фанатів франшизи, які вважали такі цифри недосяжно високими.

Серед доступних споруд гравці знаходять не лише очікувані магазини, банки чи заправки, а й звичайні житлові будинки та унікальні локації у різних куточках карти. Крім того, дослідники вже помітили закриті об'єкти з табличками про швидке відкриття, зокрема масштабне казино та трек для картингу.

Експерти та фанати припускають, що ці закриті локації розробники розблокують у майбутніх контентних оновленнях або із запуском мережевого режиму GTA Online, що зробить штат Леоніда ще більш інтерактивним.