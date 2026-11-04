Шокуюча статистика показує, скільки ігрових студій використовують штучний інтелект

Майже всі ігрові студії вже користуються штучним інтелектом, але глибоко його в розробку інтегрували одиниці. Нове дослідження показує, що саме цей розрив робить позначки "зроблено зі ШІ" майже беззмістовними.

Що показало дослідження?

Звіт підготувала ігрова консалтингова компанія Vivrato, яку у вересні 2024 року заснував колишній керівник PlayStation та Iron Galaxy Адам Бойс. Із квітня по вересень дослідники провели 101 конфіденційну розмову віч-на-віч із керівниками студій і людьми, які ухвалюють рішення. Здебільшого це були студії з Північної Америки та Європи, пише Wccftech.

97 відсотків опитаних керівників хоч раз використовували ШІ, а 94 відсотки застосовують його принаймні на одному з дев'яти виміряних етапів виробництва. Проте медіанна самооцінка глибини інтеграції ШІ в усьому виробничому процесі становить лише 3 бали з 10. Причому 52 відсотки керівників оцінили себе на 3 бали або нижче.

Бойс пов'язує це з позицією CEO Epic Games Тіма Свіні. Той вважає, що обов'язкові в Steam позначки "зроблено зі ШІ" не мають сенсу, бо майже кожну гру незабаром робитимуть із використанням штучного інтелекту. У дописі в LinkedIn Бойс написав, що дослідження підтверджує правоту Свіні щодо напряму розвитку індустрії.

Більшість лише робить перші кроки на кількох етапах виробництва. Невелика група опинилася в глибокій воді,

– прокоментував засновник Vivrato Адам Бойс.

Чому позначки втрачають сенс

Якщо 94 відсотки студій уже підпадають під позначку "зроблено зі ШІ", вона перестає щось пояснювати. Студія, яка просить мовну модель допомогти спланувати спринт, і студія, яка генерує персонажів для фінального релізу, зараз потрапляють в одну категорію. На думку Бойса, питання "чи користувалися ви ШІ?" майже нічого не говорить про те, де технологія допомагає, якою мірою та чого вчаться команди.

Показовий приклад – PUBG DED.NET. На її сторінці в Steam сказано лише, що команда використовує інструменти ШІ для створення частини контенту. Однак у розмові з Wccftech розробники пояснили, що йдеться про тимчасову графіку, яку повністю замінять до релізу.

Де саме використовують ШІ

Важливіше навіть не те, чи є ШІ, а де він працює. Найчастіше його застосовують у програмуванні та інженерних завданнях (86 відсотків), далі йде загальна продуктивність (83 відсотки) і концепти з препродакшеном (79 відсотків). Те, що найбільше цікавить гравців, лежить нижче: графіка, ресурси й анімація (60 відсотків), сюжет та світобудова (55 відсотків). Останніми в списку стоять аналітика, дані про гравців і монетизація.

Є й відмінності між регіонами. Європейські керівники оцінили інтеграцію ШІ в 4,2 бала з 10, а північноамериканські – у 3,5. Для графіки, ресурсів і анімації ШІ використовують 70 відсотків європейських учасників проти 53 відсотків північноамериканських. Тож європейські розробники, схоже, охочіше впроваджують технологію.

Чи можна довіряти цифрам

Є й застереження. VAIA – комерційний дослідницький напрям, а Vivrato продає студіям і корпораціям звіти на основі цих даних, обіцяючи допомогти знайти правильну глибину інтеграції. Компанія каже, що дослідження перевіряли незалежні аналітики ігрової індустрії, але це не гарантує повної нейтральності.