Від виживання до фінансового успіху

Крістофер Нонг, відомий під нікнеймом dexter, опублікував відео в Instagram, де відповів на найпопулярніше питання фанатів: скільки заробляють професійні геймери. Він порівняв два кардинально різні періоди свого життя. У 2018 році, будучи гравцем-початківцем, він отримував лише близько 3 тисяч доларів на місяць. У той час Крістофер серйозно сумнівався у правильності обраного шляху, оскільки його друзі та родичі заробляли значно більше. Про це пише видання Pley.gg.

Ці роки були, мабуть, найвеселішими в моїй кар'єрі в CS, бо тоді все було не надто серйозно, але гроші були зовсім поганими,

– прокоментував Крістофер "dexter" Нонг свій початок шляху.

Ситуація кардинально змінилася у 2023 році, коли австралієць виступав за німецьку організацію MOUZ. Той рік став найприбутковішим у його житті: сумарний дохід склав 640 тисяч австралійських доларів до сплати податків, що дорівнює приблизно 451 539 доларам США.

Цікаво, що левову частку цього прибутку принесли не призові за перемоги в турнірах, а продаж віртуальних наклейок (стікерів) із логотипом команди та автографом гравця. Попри те, що на BLAST.tv Paris Major – останньому великому чемпіонаті в історії CS:GO – колектив MOUZ вилетів на стадії претендентів, не здобувши жодної перемоги, продажі стікерів побили всі рекорди.

Тож не дозволяйте батькам, дівчині чи дружині казати вам більше не грати у відеоігри. Я вважаю, що тут завжди є шанс побудувати кар'єру,

– додав австралійський ветеран.

Однак великі гроші супроводжували й великі витрати. Проживаючи в Німеччині, Нонг зіткнувся з суворим оподаткуванням: ставка податку для нього складала 45%. Тобто майже половину заробленого він віддавав державі.

Наразі ветеран сцени виступає за австралійський колектив THUNDERdOWNUNDER, який поки що не має підтримки великої організації. Нещодавно команда брала участь у престижному турнірі IEM Cologne, але покинула змагання на ранній стадії після поразки від співвітчизників із FlyQuest.

На думку гравця, успіх у кіберспорті залежить виключно від самовіддачі та робочої етики, адже індустрія дає можливість забезпечити себе на все життя, якщо ставитися до справи максимально серйозно.