От выживания до финансового успеха

Кристофер Нонг, известный под ником dexter, опубликовал видео в инстаграме, где ответил на самый популярный вопрос фанатов: сколько зарабатывают профессиональные геймеры. Он сравнил два кардинально разных периода своей жизни. В 2018 году, будучи начинающим игроком, он получал всего около 3 тысяч долларов в месяц. В то время Кристофер серьезно сомневался в правильности выбранного пути, поскольку его друзья и родственники зарабатывали значительно больше. Об этом пишет издание Pley.gg.

Эти годы были, пожалуй, самыми веселыми в моей карьере в CS, потому что тогда все было не слишком серьезно, но с деньгами дела обстояли совсем плохо,

– так прокомментировал Кристофер "dexter" Нонг начало своего пути.

Ситуация кардинально изменилась в 2023 году, когда австралиец выступал за немецкую организацию MOUZ. Тот год стал самым прибыльным в его жизни: совокупный доход составил 640 тысяч австралийских долларов до уплаты налогов, что равно примерно 451 539 долларам США.

Интересно, что львиную долю этой прибыли принесли не призовые за победы в турнирах, а продажа виртуальных наклеек (стикеров) с логотипом команды и автографом игрока. Несмотря на то, что на BLAST.tv Paris Major – последнем большом чемпионате в истории CS:GO – команда MOUZ вылетела на стадии претендентов, не одержав ни одной победы, продажи стикеров побили все рекорды.

Поэтому не позволяйте родителям, девушке или жене говорить вам, чтобы вы больше не играли в видеоигры. Я считаю, что здесь всегда есть шанс построить карьеру,

– добавил австралийский ветеран.

Однако большие деньги сопровождались и большими расходами. Проживая в Германии, Нонг столкнулся с суровым налогообложением: ставка налога для него составляла 45%. То есть почти половину заработанного он отдавал государству.

Сейчас ветеран сцены выступает за австралийскую команду THUNDERdOWNUNDER, которая пока не имеет поддержки большой организации. Недавно команда принимала участие в престижном турнире IEM Cologne, но покинула соревнование на ранней стадии после поражения от соотечественников из FlyQuest.

По мнению игрока, успех в киберспорте зависит исключительно от самоотдачи и трудовой этики, ведь индустрия дает возможность обеспечить себя на всю жизнь, если относиться к делу максимально серьезно.