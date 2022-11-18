Вартість на внутрішньоігрові предмети подекуди може шокувати навіть досвідчених геймерів і новий лот, що з'явився на ринку CS:GO зайвий раз це підтверджує, повідомляє 24 канал.

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Скільки просять?

Кілька місяців тому, ми вже писали про найдорожчі скіни у CS: GO у 2022 році, проте все ж нагадаємо, що найбільш цінним вважається Karambit Case Hardened (Blue Gem), який оцінюють у 1.5 мільйона доларів.

Найдорожчий скін у CS:GO за оцінками експертів / зображення з afkgaming.com

Одначе, цей красень-ніж усе ж не було продано за такі кошти, а дивовижна сума є лише приблизною оцінкою його вартості експертами. Водночас на ринку з'явився інший вельми дорогий лот, який справді можуть продати.

Мова йде про АК-47 "Case Hardened", який власник виставив на продаж за неймовірною ціною у 431 000 євро (447 000 доларів США).

Чому так дорого?

Що ж такого робить цей скін унікальним, запитаєте ви. Можливо, він стріляє лише в голову? Чи з ним можна легально бачити опонентів крізь стіни? На жаль, ні.

Хоча більшість "загартованих" AK-47 вартують максимум кілька сотень доларів, є декілька деталей, що роблять саме цей скін унікальним.

Ймовірно, найдорожчий скін CS:GO / зображення з твітеру

По-перше, він має візерунок під номером 661, який вважається найкращим візерунком для цієї зброї, оскільки має найбільше "синього" кольору. Окрім того, на ньому красуються одразу чотири найдорожчих в грі наклейки "Titan Holo" – вартістю близько 60 000 доларів кожна.

І на сам кінець залишається той факт, що наразі ця версія скіна AK-47 Case Hardened з візерунком 661 знаходиться у найкращому стані з його наявних в грі версій – "трішки поношений", адже подібного скіна з найкращим можливим у грі станом "щойно з фабрики" попросту немає.

Цікаво, що продавець, датський колекціонер під ніком Lukusbums, купив цей скін трохи більше як рік тому, приблизно за 150 000 доларів.

Чи справді товар "піде з молотка" за цю суму, ще невідомо, але якщо продаж дійсно відбудеться, то це стане найбільш грошовою угодою в історії торгівлі скінами у CS:GO.