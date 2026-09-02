Мільйонна боргова яма та зірвані угоди

Фінансові проблеми клубу виявилися набагато серйознішими, ніж вважали раніше. Загальний борг організації сягає майже 2 мільйонів доларів. Зокрема, клуб заборгував 1,5 мільйона євро у вигляді невиплачених зарплат теперішнім і колишнім членам команди з Counter-Strike 2. Велика частина цього боргу виникла через шахрайство колишнього партнера, який привласнив увесь дохід фірми, пише Dust2.

Ми говоримо про весь дохід команди, включно з грошима від стікерів,

– прокоментував виконавчий директор 3DMAX Стефан Понс.

За інформацією французького інсайдера Себастьяна "KRL" Переза, нещодавно зірвалася важлива угода з порятунку організації. Відомий французький ютубер Сиріл "CYRILmp4" Судан планував викупити клуб, проте сторони не узгодили умови. Це значно погіршило шанси на порятунок бренду.

Попри важке фінансове становище організації, самі гравці мають величезний попит на ринку. Французький інсайдер Гійом "neL" Ратьє в ефірі подкасту Croissant Strike розповів, що переговори про придбання складу ведуть одразу кілька кіберспортивних гігантів, серед яких OG, Heretics та ENVY. Вони розглядають як викуп усього ростера, так і підписання тріо виконавців.

За наявною інформацією, найближче до підписання контрактів підійшла американська організація ENVY. Але невідомо, на якому взагалі етапі ці переговори. Наразі самі кіберспортсмени продовжують шукати стабільний дім через тривалу відсутність виплат зарплати.