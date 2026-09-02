Миллионная долговая яма и сорванные сделки

Финансовые проблемы клуба оказались гораздо серьезнее, чем считалось ранее. Общий долг организации достигает почти 2 миллионов долларов. В частности, клуб задолжал 1,5 миллиона евро в виде невыплаченных зарплат нынешним и бывшим членам команды по Counter-Strike 2. Большая часть этого долга возникла из-за мошенничества бывшего партнера, который присвоил всю прибыль компании, пишет Dust2.

Речь идет о всей выручке команды, включая деньги от продажи наклеек,

– прокомментировал исполнительный директор 3DMAX Стефан Понс.

По информации французского инсайдера Себастьяна "KRL" Переза, недавно сорвалась важная сделка по спасению организации. Известный французский ютубер Сирил "CYRILmp4" Судан планировал выкупить клуб, однако стороны не согласовали условия. Это значительно ухудшило шансы на спасение бренда.

Несмотря на тяжелое финансовое положение организации, сами игроки пользуются огромным спросом на рынке. Французский инсайдер Гийом "neL" Ратье в эфире подкаста Croissant Strike рассказал, что переговоры о приобретении состава ведут сразу несколько киберспортивных гигантов, среди которых OG, Heretics и ENVY. Они рассматривают как выкуп всего ростера, так и подписание трио игроков.

По имеющейся информации, ближе всех к подписанию контрактов подошла американская организация ENVY. Но неизвестно, на каком вообще этапе находятся эти переговоры. Сейчас сами киберспортсмены продолжают искать стабильный приют из-за длительного отсутствия выплаты зарплаты.