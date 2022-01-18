Складні умови гри: логісти з відеогри Foxhole створили профспілку і влаштували страйк

Дуже цікава історія зараз розгортається у багатокористувацькій грі Foxhole. Річ у тім, що її фанати вигадали досить оригінальний спосіб для того, щоб привернути увагу авторів.

Реліз гри Foxhole відбувся ще в липні 2017 року, щоправда, дуже популярною вона так й не стала. Згідно з даними ресурсу SteamDB, її денний піковий онлайн тримається в межах 2 – 3 тисяч геймерів, а загалом їй поки навіть не підкорився показник у 6 тисяч активних гравців. Щоправда, цього тижня все змінилося, а про цю відеогру заговорили чимало геймерів.

Варто розпочати з того, що Foxhole – військова MMO, в якій війна ніколи не завершується, а гравці мають контролювати кожен її елемент. Наприклад, геймери відповідають за видобування ресурсів, виготовлення зброї та броні, постачання припасів, розробку стратегії, а також мають брати участь у самих боях. Тобто кожен гравець у Foxhole має вибрати роль, яку він хоче відігрувати.

Відеогра Foxhole / Фото з крамниці Steam

Серед таких ролей є й логісти – геймери, які відповідають за постачання припасів на фронт. Саме представники цієї "професії" й зробили відеогру дуже популярною в мережі. Річ у тім, що одне з останніх оновлень ускладнило їхній ігровий процес, а також зробило його досить проблемним. Зрозуміло, що логістам воно не сподобалося, а тому вони створили своєрідну профспілку з назвою "LOGI". Додамо, що її членами вже стали майже 2 тисячі геймерів.

Наприкінці грудня її представники звернулися з офіційною заявою до розробників, у якій вони досить детально розібрали основні проблеми. На їхню думку, авторам відеогри потрібно спростити придбання компонентів, прискорити процес розпакування матеріалів, скорегувати роботу снігових штормів та внести ще деякі невеликі правки. Логісти додають, що просто хочуть налагодити контакт між гравцями та авторами.

Відеогра Foxhole / Фото з крамниці Steam

Щоправда, представники канадської студії Siege Camp не дуже зацікавлені в цьому. Річ у тім, що вони чомусь вирішили проігнорувати прохання геймерів. Представникам профспілки це не сподобалося, а тому вони влаштували справжній страйк. Такі гравці не виконують своїх обов'язків, а тому геймери, які перебувають на фронті, залишилися без припасів.

Логісти думають, що таке порушення ігрового процесу може привернути увагу розробників. Додамо, що глобального дефіциту поки немає, щоправда, час від часу на Reddit з'являються повідомлення, в який йдеться про проблеми з логістикою. Також відзначимо, що розробники з Siege Camp поки ніяк не коментували ситуацію з таким страйком.

Трейлер відеогри Foxhole: відео