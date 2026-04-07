У мережу вперше потрапив скриншот протагоніста зі скасованої гри Rockstar

Вихідний код GTA 5 розсекретив зовнішній вигляда протагоніста скасованого шпигунського бойовика від Rockstar Games. Скриншоти вперше потрапили у мережу.

Схоже геймерам вдалося відшукати модель головного героя зі скасованої шпигунської гри Rockstar, інформує Insider Gaming.

Як міг виглядати протагоніст Agent?

На початку листопада 2025 року співзасновник Rockstar Games Ден Хаузер пояснив чому свого часу команда прийняла рішення скасувати розробку шпигунського бойовика Agent.

Тоді фахівцям студії здалося, що концепт відкритого світу не підходить для сюжету такого проєкту, тож геймери так і не побачили бодай скриншота з гри під кодовою назвою "Jimmy".

Так було аж дотепер, поки користувачка GTA Forums під ніком XanaBax не знайшла модель ймовірного протагоніста Agent у витоці вихідного коду GTA 5.

Протагоніст Agent від Rockstar / Фото GTA Forums

Головний вузол в ієрархії називається "player". Модель знаходиться в папці "Jimmy" (кодове ім'я Agent) і не з'являлася в жодній грі GTA,

– коментує знахідку користувачка.

З огляду на те, що Хаузер давно покинув Rockstar, а сама студія по вуха зайнята роботою над GTA 6 – у найближчий час це точно вся інформація, яку ми побачимо про Agent.

