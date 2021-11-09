Skyrim, Life is Strange та Red Dead Redemption: добірка легендарних саундтреків з відеоігор

Музика в іграх – ось, що "робить" атмосферу, але часом про неї забувають. Згадуємо легендарні саундтреки та тих, хто їх писав у підбірці улюбленої музики з ігор.

Хороший саундтрек в грі запам'ятовується. А легендарний стає повноправним персонажем. Музика просто стає невіддільною частиною ваших пригод в ігровому світі – і коли ви рятуєте галактику, і коли боретеся з нечистю. Консолі останнього покоління та численні аксесуари для ігор - наприклад, бездротова гарнітура PULSE 3D для PS5 від Sony - створюють ту саму атмосферу повного занурення, за яку ми так любимо ігри.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Цього року Skyrim відзначає своє десятиріччя. Звісно, на нових консолях, наприклад на PS5, графіка вже не здається такою неймовірною як на релізі, а квести знають напам'ять вже майже всі. Проте дотепер неповторна атмосфера змушує поціновувачів серії повертатися знову і знову в осінні ліси та холодні тундри.

Саундтрек Джеремі Соула, нарівні з майстерно створеними пейзажами – ось секрет такої довготривалої любові до гри. Епічні бойові заспіви з фольклорними мотивами та заспокійливий ембієнт одразу ж повертають до ностальгічного світу північної провінції Тамріеля.

Джеремі Соул, який писав саундтреки й до інших частин The Elder Scrolls, свого часу змусив нас по-новому подивитися на музику в іграх, а також показав, що вона може звучати на рівні з оркестровими творами.

Саундтрек відеогри The Elder Scrolls V: Skyrim: відео

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt люблять за все: сюжет, графіку, персонажів та музику. Саундтрек гри легко впізнати через поєднання фолкмузики, бойових гімнів та слов'янських мотивів. Усе це вигідно підкреслює унікальну атмосферу, створену поляками з CD Projekt RED на основі світу письменника Анджея Сапковського. Композитори гри Марчин Пшибиловіч та Миколай Строінський додали унікальні ноти до атмосфери слов'янського фентезі, без якої важко уявити The Witcher 3: Wild Hunt.

Також фанатам особливо запам'яталася пісня "The Wolven Storm", яку за сюжетом виконує Прісцила, бард та поетеса. Прониклива та чуттєва балада живе у численних каверах різними мовами.

Пісня "The Wolven Storm" з гри The Witcher 3: Wild Hunt: відео

Assassin's Creed II

Музика авторства Джеспера Кіда завоювала серця слухачів після виходу гри Assassin's Creed II, у якій розповідається про нелегку долю простого італійського хлопця Еціо Аудиторе да Фіренце. Інструментальні композиції з періодичним мелодійним фоновим співом занурюють гравців у часи Леонардо да Вінчі, та добре передають душевні метання головного героя й атмосферу епохи Відродження. У наступних іграх серії, до речі, також рефреном звучить трек "Ezio's Family", зв'язуючи весь світ гри. А зв'язок крізь час та місце – основна філософія Assassin's Creed.

Трек "Ezio's Family" з відеогри Assassin's Creed II: відео

Mass Effect 2

Серія ігор у жанрі космічного рольового екшену, сюжетом та масштабом наближається до голлівудського кіно. Тому і саундтрек до другої частини, яку часто називають найкращою у трилогії, знаходиться на рівні фантастичних бойовиків. Композитор Джек Волл з розмахом підійшов до завдання написати саундтрек для ігрової космоопери. Музика створює настрій гри: страх перед незнайомою загрозою, захват від дослідження нових планет та епічність кульмінаційної арки – "Suicide Mission".

Трек "Suicide Mission" з гри Mass Effect 2: відео

Death Stranding

Гра, ексклюзив на PlayStation, про яку так багато говорили й так довго чекали. Відчуття ізольованості, екзистенційний страх, похмурні пейзажі… Саундтрек гри продовжує ці мотиви музикою Людвіга Форселя – мінімалістичною, холодною, часом депресивною.

А пісні американського колективу Low Roar налаштовують на меланхолію з самого початку подорожі Сема Портера у постапокаліптичному світі США. А все завдяки такому ж мінімалістичному звуку та проникливим текстам.

Композиція "I'll Keep Coming", гурт Low Roar: відео

Life is Strange

Life is Strange – на перший погляд, проста епізодична гра в жанрі інтерактивного кіно. Але історії персонажів у маленькому американському містечку Аркадія-Бей, який, за класикою, ховає свої таємниці, зачаровують своєю щирістю. Музика, яку написав Джонатан Моралі для гри – інді-пісні, сповнені підлітковим духом переживань під затишне звучання гітари. Саундтрек до гри саме це і робить – створює неповторну затишність.

Саундтрек відеогри Life is Strange: відео

Red Dead Redemption

Ігри так часто зациклені на самому процесі, що не часто дозволяють нам зупинитися та кілька хвилин помилуватися краєвидами. Зі своєю суворою атмосферою освоєння Дикого Заходу на пару із саундтреком у найкращих традиціях вестернів від Білла Елма та Вуді Джексона, Red Dead Redemption, надає чимало можливостей насолодитися пейзажем. Однак, у пам'яті більшості гравців залишилася пісня Хосе Гонсалеса "Far Away", яка супроводжувала поїздку до Мексики – момент, який довів, що іграм недалеко до кінематографа.

Пісня "Far Away" з гри Red Dead Redemption: відео

Часом саундтреки до ігор даремно забуваються. Може, тому що гравці не помічають, як вдала музика ненав'язливо "робить" відеогру. Сподіваємось, що ви пригадаєте і свої улюблені треки.