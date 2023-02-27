Схоже, Sons of the Forest можна вважати новою інді-іконою, адже всього за кілька днів після виходу в дочасному доступі вона стала однією з найбільш успішних ігор від незалежних студій за останній час, повідомляє 24 Канал.

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Спершу обійшовши такі проєкти як Starfield та Hollow Knight: Silksong і ставши найбільш бажаною грою в Steam, вийшовши в дочасному доступі гра почала підкорювати й інші рейтинги.

Всього за 24 години після "early access" релізу, було продано два мільйони копій проєкту від Endnight Games, що є неймовірним показником для будь-якої студії, не кажучи вже про інді-розробників.

Геймплей Sons of the Forest: відео

Зараз Sons of the Forest очолює рейтинг бестселерів у Steam, випередивши навіть мега успішну Hogwarts Legacy.

Рейтинг бестселерів Steam / скриншот

Окрім цього вона також є шостою в списку найбільш популярних ігор на платформі за кількістю гравців, програючи лише безкоштовним проєктам.

Рейтинг найпопулярніших ігор Steam / скриншот

На своїй сторінці в Steam гра має рейтинг рецензій рівня "дуже схвальні", а оцінили її близько 50 000 користувачів.

Враховуючи такий шалений успіх в дочасному доступі, буде цікаво побачити, що ж чекатиме на гру після повноцінного релізу.