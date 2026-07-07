Петиція проти відмови від фізичних дисків у PlayStation набрала 167 000 підписів

Радикальне рішення технологічного гіганта щодо відмови від традиційних носіїв інформації викликало неочікуваний спротив у ігровій спільноті. Тисячі користувачів об'єдналися, щоб захистити право на володіння фізичними копіями ігор, ставлячи під сумнів надійність виключно цифрового споживання контенту.

Чи почує Sony голос своєї аудиторії?

Ігрова індустрія опинилася на порозі масштабного конфлікту між корпоративною стратегією та бажаннями споживачів. Рішення компанії Sony поступово відмовитися від виробництва фізичних дисків для консолей PlayStation спровокувало хвилю обурення, яка вилилася у масштабну протестну кампанію. За кілька днів після офіційного оголошення ініціатива користувачів зібрала критичну масу прихильників, що змушує ринок замислитися про майбутнє колекціонування та право власності у цифровому світі. Про це пише видання TheGamer.

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Згідно з останніми даними, актуальними на момент публікації цього матеріалу, онлайн-петиція під назвою "Не вбивайте диски" подолала позначку в 166 863 підписів і продовжує стрімко набирати оберти.

Це стало прямою відповіддю на заяву PlayStation про намір повністю припинити випуск ігор на фізичних носіях, починаючи з січня 2028 року. Ажіотаж навколо цієї новини виявився настільки великим, що публікація Sony про фактичне припинення ери дисків зібрала більше переглядів, ніж анонс обкладинки довгоочікуваної Grand Theft Auto 6.

Автором ініціативи виступив активіст Джейд Пірс, який навів кілька вагомих аргументів проти переходу на виключно цифрове розповсюдження контенту. Головне побоювання спільноти стосується фактичної втрати придбаних ігор у майбутньому. Пірс нагадав про нещодавній випадок, коли Sony видалила сотні куплених фільмів з акаунтів користувачів без жодної компенсації. На думку автора, звичайний код у коробці замість реального диска не є адекватною заміною, адже він не гарантує довгострокового доступу до продукту та можливості грати в нього без підключення до інтернету чи після закриття серверів магазину.

Ми не проти цифрового формату. Ми проти того, щоб цифровий формат став єдиним варіантом,

– прокоментував автор петиції Джейд Пірс.

Широкий вплив

Окрім питань особистої власності, активісти наголошують на загрозі для малого бізнесу. Повна відмова від фізичних носіїв завдасть нищівного удару по тисячах невеликих магазинів відеоігор у всьому світі, які спеціалізуються на перепродажу та обміні вживаних дисків. Це призведе до значних скорочень персоналу та зникнення цілого сегменту економіки, побудованого навколо вторинного ринку ігор.

Фактично Sony намагається повністю замкнути екосистему на власному цифровому магазині, де ціни диктує лише виробник.

Реагує весь світ

Реакція на плани Sony вийшла далеко за межі геймерських форумів і зацікавила широку громадськість. Навіть політики звернули увагу на проблему: один із кандидатів у президенти Франції вже закликав до законодавчого регулювання цього питання, щоб захистити права громадян на фізичну власність. Колишній керівник PlayStation Шон Лейден також висловив незгоду зі зміною курсу компанії, підкресливши, що позбавлення гравців вибору є помилковою стратегією.

Компанія мовчить, збираючи критику

Сама корпорація поки що зберігає мовчання у соціальних мережах, попри те, що їхній початковий анонс у мережі X постійно отримує критичні уточнення від спільноти через систему Community Notes. Користувачі додають контекст до постів компанії, вказуючи на ризики, які та намагається замовчувати. На тлі цих подій попит на зовнішні дисководи для PlayStation 5 суттєво зріс, що свідчить про намагання гравців заздалегідь підготуватися до майбутніх обмежень.

Варто зауважити, що Sony все ж залишила невелике вікно для маневру. Компанія підтвердила, що продовжуватиме додруковувати тиражі ігор, які вийшли до січня 2028 року, якщо на них буде відповідний запит від видавців. Проте всі нові релізи після цієї дати, ймовірно, стануть виключно цифровими. Це означає, що наступне покоління консолей, умовна PlayStation 6, може повністю позбутися оптичного приводу за замовчуванням.