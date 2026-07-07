Услышит ли Sony голос своей аудитории?

Игровая индустрия оказалась на пороге масштабного конфликта между корпоративной стратегией и желаниями потребителей. Решение компании Sony постепенно отказаться от производства физических дисков для консолей PlayStation вызвало волну возмущения, которая вылилась в масштабную протестную кампанию. Через несколько дней после официального объявления инициатива пользователей собрала критическую массу сторонников, что заставляет рынок задуматься о будущем коллекционирования и праве собственности в цифровом мире. Об этом пишет издание TheGamer.

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Согласно последним данным, актуальным на момент публикации этого материала, онлайн-петиция под названием "Не убивайте диски" преодолела отметку в 166 863 подписей и продолжает стремительно набирать обороты.

Это стало прямым ответом на заявление PlayStation о намерении полностью прекратить выпуск игр на физических носителях, начиная с января 2028 года. Ажиотаж вокруг этой новости оказался настолько велик, что публикация Sony о фактическом завершении эры дисков собрала больше просмотров, чем анонс обложки долгожданной Grand Theft Auto 6.

Автором инициативы выступил активист Джейд Пирс, который привел несколько весомых аргументов против перехода на исключительно цифровое распространение контента. Главное опасение сообщества касается фактической потери приобретенных игр в будущем. Пирс напомнил о недавнем случае, когда Sony удалила сотни купленных фильмов из аккаунтов пользователей без какой-либо компенсации. По мнению автора, обычный код в коробке вместо реального диска не является адекватной заменой, ведь он не гарантирует долгосрочного доступа к продукту и возможности играть в него без подключения к интернету или после закрытия серверов магазина.

Мы не против цифрового формата. Мы против того, чтобы цифровой формат стал единственным вариантом,

– прокомментировал автор петиции Джейд Пирс.

Широкие последствия

Помимо вопросов личной собственности, активисты подчеркивают угрозу для малого бизнеса. Полный отказ от физических носителей нанесет сокрушительный удар по тысячам небольших магазинов видеоигр по всему миру, которые специализируются на перепродаже и обмене подержанных дисков. Это приведет к значительным сокращениям персонала и исчезновению целого сегмента экономики, построенного вокруг вторичного рынка игр.

Фактически Sony пытается полностью замкнуть экосистему в собственном цифровом магазине, где цены диктует только производитель.

Реакция всего мира

Реакция на планы Sony вышла далеко за пределы геймерских форумов и заинтересовала широкую общественность. Даже политики обратили внимание на проблему: один из кандидатов в президенты Франции уже призвал к законодательному регулированию этого вопроса, чтобы защитить права граждан на физическую собственность. Бывший руководитель PlayStation Шон Лейден также выразил несогласие с изменением курса компании, подчеркнув, что лишение игроков выбора является ошибочной стратегией.

Компания молчит, собирая критику

Сама корпорация пока хранит молчание в социальных сетях, несмотря на то, что их первоначальный анонс в сети X постоянно получает критические замечания от сообщества через систему Community Notes. Пользователи дополняют посты компании контекстом, указывая на риски, которые та пытается замалчивать. На фоне этих событий спрос на внешние дисководы для PlayStation 5 существенно вырос, что свидетельствует о попытках игроков заранее подготовиться к предстоящим ограничениям.

Стоит отметить, что Sony все же оставила небольшое пространство для маневра. Компания подтвердила, что будет продолжать допечатывать тиражи игр, выпущенных до января 2028 года, если на них поступит соответствующий запрос от издателей. Однако все новые релизы после этой даты, вероятно, станут исключительно цифровыми. Это означает, что следующее поколение консолей, условно PlayStation 6, может полностью отказаться от оптического привода по умолчанию.