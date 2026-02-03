Ваші улюблені герої відеоігор стануть ведучими подкастів: Sony подала суперечливий патент

Уявіть, що після важкого дня ви вмикаєте консоль, а замість стандартного меню вас вітає знайомий голос Кратоса або Еллі. Вони не просто закликають до нових пригод, а обговорюють ваші останні досягнення, успіхи друзів або свіжі новини індустрії. Технологічний гігант Sony зробив крок до реалізації такого майбутнього, запатентувавши систему персоналізованих шоу на базі штучного інтелекту.

Як працюватиме система персоналізованих подкастів від PlayStation?

Компанія Sony отримала схвалення на патент під назвою "Генеративні подкасти на базі великих мовних моделей (LLM) для геймерів", який був поданий ще влітку 2024 року. Ця технологія має на меті вирішити проблему відсутності унікального та цільового контенту для користувачів ігрових платформ. Замість звичайних текстових повідомлень або сповіщень на смартфоні, гравці отримуватимуть повноцінні аудіо- чи відеопрограми, створені штучним інтелектом спеціально під їхні інтереси та ігровий досвід, пише Insider Gaming.

Основний механізм роботи системи полягає у використанні даних профілю користувача. Штучний інтелект аналізуватиме, у які ігри ви граєте найчастіше, які трофеї здобули та чим займаються ваші друзі. На основі цієї інформації велика мовна модель генеруватиме сценарій подкасту, який озвучуватимуть цифрові копії відомих ігрових персонажів.

У документації Sony, наведеній на сайті WIPO, показано приклади, де віртуальні ведучі обговорюють успіхи реальних гравців. Наприклад, один персонаж може повідомити іншому, що користувач на ім'я Джек Браун щойно здобув так званий "532" – й трофей у грі "Space Explorers". Інший тим часом запропонує слухачеві теж спробувати свої сили в цій же грі, якщо той вважає, що має достатньо навичок.



Ця схема показує, як працюватиме технологія на практиці / Зображення Sony

Окрім сухих фактів про трофеї, такі ШІ-ведучі зможуть давати корисні поради щодо проходження босів у іграх, в які ви граєте, наприклад, рекомендуючи спробувати певний прийом під час наступної битви. Більше того, у патенті згадується, що аудіо може містити навіть жарти на адресу гравця, що зробить взаємодію більш емоційною та персоніфікованою.

Гравці зможуть бачити сповіщення про готовність свого щоденного персоналізованого випуску прямо на робочому столі консолі.

Як завжди, щось не так

Однак ця інновація викликає чимало запитань у професійній спільноті. Найголовніше з них стосується використання голосів реальних акторів. Технологія дозволяє персонажам на кшталт Дзіна Сакая з "Ghost of Tsushima" або Еллі з "The Last of Us" говорити будь-що за сценарієм, написаним алгоритмом.

У патенті не зазначено, як саме Sony планує компенсувати працю акторів, або чиї голоси стануть основою для нескінченного контенту. Це створює серйозні етичні та правові ризики, адже права на персонажів належать корпорації, але самі голоси є частиною особистості акторів.

Цілком імовірно, що компанія вирішить синтезувати інші голоси, нейтральні та не прив'язані до реальних людей, а також використає графіку для відтворення ігрової зовнішності.

Варто зазначити, що технологія загалом передбачає різні формати. Це може бути як суто аудіальний подкаст, так і відеопрограма з віртуальними ведучими за столом, де розповідь доповнюватиметься трейлерами, скриншотами та іншими медіафайлами з ігор.

Цікаво, що це не єдиний амбітний патент компанії – раніше згадувалися плани щодо створення "ШІ-привидів", які зможуть виконувати роль своєрідних помічників, допомагаючи гравцям проходити складні ділянки ігор, пише TheGamer.

Коли чекати на впровадження?

Поки що невідомо, коли саме ця технологія з'явиться на PlayStation 5 або наступних консолях компанії. Варто пам'ятати, що реєстрація патенту не завжди означає його негайне впровадження.

Проте, якщо ідея стане реальністю, користувачі, імовірно, матимуть вибір – користуватися цими інноваціями чи ігнорувати їх, залишаючись прихильниками традиційного ігрового досвіду.