Програма PlayStation Playmaker, вперше оголошена на початку цього тижня, присвячена відомим творцям, спортсменам, акторам, художникам, гравцям та артистам, які хочуть поділитися своїми талантами та любов'ю до ігор.

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Контролер LeBron James

Деякі з гучних імен, які вже приєдналися до цієї захопливої нової ініціативи, включають професійного спортсмена BMX Найджела Сільвестра та новачка WNBA Налісу Сміт.

Звісно, жоден список всесвітньо відомих спортсменів із пристрастю до ігор не був би повним без Леброна Джеймса – чотириразового чемпіона НБА та зіркового гравця "Лос-Анджелес Лейкерс".

Коли він не домінує на баскетбольному майданчику, Леброн Джеймс з'являється у кількох відеоіграх і ЗМІ, пов'язаних з іграми. Останнім прикладом може бути його гумористична роль у трейлері God of War: Ragnarok разом із Беном Стіллером і Джоном Траволтою.

Він також був показаний як ігровий персонаж у Fortnite та MultiVersus на додаток до баскетбольних ігор, як от NBA 2K23.

Контролер LeBron James / Фото PlayStation

Тепер зв’язок Леброна Джеймса з іграми вийшов на новий рівень завдяки його ролі в новій програмі PlayStation Playmaker.

Коментуючи свою роль у розробці нових аксесуарів для PS5, Джеймс заявив, що сподівається, що його робота "надихне кожного, хто доторкнеться до неї, і що вони отримають трохи задоволення, знаходячи сенс у кожній деталі".